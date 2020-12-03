政府難標示「萊劑」怕引報復！全國進口豬肉業者兩項宣示
政府難標示「萊劑」怕引報復！全國進口豬肉業者兩項宣示
新頭殼newtalk
calendar_today2020-12-03 11:26:00
蔡政府明年元旦將開放含萊克多巴胺的美豬進口，引發國內爭議不斷，全國進口豬肉肉品業者將於今（3）天下午3時在天成飯店召開記者會，針對明年政府開放以萊克多巴胺作為飼料添加物的美豬進口後，做出兩2項重大宣示，包括：一、國內進口豬肉業者仍然維持現況，持續選購進口無萊豬肉。第二，進口豬肉業者進口的豬肉肉品，也都取得出口商證明，主動清楚標示為無萊劑肉品。
據了解，下午出席的業者將超過80家，佔目前進口豬肉佔有率超過8成以上。這些業者做出的兩大自律宣示，對目前蔡政府跟在野黨之間僵持是否強制標示萊劑的議題，產生關鍵性的解套作用，同時，也可以大幅降低民眾對於萊豬開放進口後的疑慮。相關部會的政府官員上午受訪表示，對於業者的作法，政府當然知道，但是，不便於參與，避免造成美方誤解。特別是萊克多巴胺已有明確的國際標準，如果我國政府要對美豬強制標示是否含有萊劑，就會形成商品歧視與貿易障礙，而衍生美方後續的貿易報復，泰國最近就發生這樣的狀況。
但官員也透露，台灣信守對美國的承諾，於明年開放進口後，針對已經談好可以開放進口的肉品，國內進口肉品業者要購買有萊、無萊的美豬，就是由民間業者的自主意識、市場機制決定，對於業者的自主行為，政府當然只能尊重，不能干涉。
另外，對於業者要自行標示「無萊」肉品，也屬於業者的商業行為，目的是凸顯他們的產品在進口肉品市場的差異性，提高自身產品對對消費者購買的吸引力，只要標示方式合於法律要求，政府都樂見這樣的良性競爭作法。
業者希望今天的兩大宣示，能對於他們近日受到美豬紛擾而影響的生意有所幫助，同時，也讓使用的餐廳、廠商與食用的消費者，可以安心選擇他們的進口豬肉商品。新聞來源為Newtalk 新頭殼