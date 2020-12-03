駐美代表處確診9人二篩陰性！外交部：將進行三篩
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-12-03 11:56:42
駐美國代表處美東時間上（11）月25日傳出有9名人員確診感染新冠肺炎，更傳出因為其中一名確診者曾與駐美代表蕭美琴接觸過，蕭美琴日前已遭到開始隔離。外交部今（3）日表示，駐美代表處確診9人二篩呈現陰性，將會安排進行第三次篩檢。
外交部上月26日表示，駐美代表處傳出9人確診，已安排為同仁集體進行第二次檢測，以再次確認採檢結果。外交部今日例行記者會上，媒體詢問駐美代表處集體檢測結果？外交部發言人歐江安表示，因為先前有2人確診，對與這2人接觸者進行快篩，11月25日快篩結果有9人確診，代表處立即啟動防疫應變機措施，駐美代表處已經做過3次深度消毒，也關閉領務大廳、分組分流上班。歐江安表示，第一次確診9人進行第二次檢測，較為準確的PCR（定量聚合酶連鎖反應）檢測都是陰性，因為呈現一陽一陰，為求慎重，將安排進行第三次檢測。
媒體詢問台灣與日本之間有可能開放「旅遊泡泡」嗎？台灣日本交流協會秘書長郭仲熙表示，台日旅遊泡泡短時間恐怕有困難，因為現在我國政府是嚴守邊境風險，日本現在疫情風險還是很高，不管是台灣要去日本，還是從日本來台灣，雙方都是對觀光領域沒開放，目前開放只限商務人士。
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