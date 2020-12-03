監院人權委員會遭質疑擴權 綠委：陳菊剛去對這事不了解
監院人權委員會遭質疑擴權 綠委：陳菊剛去對這事不了解
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-12-03 11:29:43
監察院成立國家人權委員會，本會期將「人權會職權行使法」草案送進立法院審查，但其中條文已經賦予監委針對私人企業調查，被質疑擴權，和監察院長陳菊關係良好的立委劉世芳緩頰，指陳菊剛上任院長，還沒完全熟悉人權委員會的來龍去脈，這件事她全權給監院文官處理，草案送進來後民進黨團也認為不妥、沒有必要，經過藍綠溝通後，此案立法院不會再處理。
上個月16日，司法法制委員會召委李貴敏排案審查「監察院國家人權委員會職權行使法」草案，未料執政團隊提的案子，民進黨團想輕輕帶過。據悉，民進黨團對此案內部意見分歧，總召柯建銘在得知李貴敏排案後，周末狂Call希望勸李別排此案，但李貴敏不買帳，此事在委員會一番激辯下浮上檯面。「如果對細部條文有疑慮，刪掉就好了。」李貴敏表示，人權委員會職權行使法將手伸進私人企業，甚至賦予監委找法官去問話的權力，等同於司法院太上皇，有擴權疑慮，但不代表草案不能討論，若立委們認為不妥、牴觸憲法，審查時刪掉有爭議的部分即可，李貴敏更說「監委把法官找去問話，還沒修法就已經發生了。」司法法制委員劉世芳表示，監察院人權委員會早在上個會期就通過，由於人權委員會屬於監察院下的單位，依照監察院組織法運作即可，沒必要另立組織職權行使法。劉世芳指出，監察院負責監督公務員，人權委員會要管私人企業確實不妥，她也幫陳菊緩頰「陳菊才剛就任院長，不了解人權委員會在上一屆就討論、定調，這件事她很信任監察院文官，都放給他們處理，送進立法院後也不知道為什麼李貴敏要排案，但司法委員會之後不會再處理這事」。