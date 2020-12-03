李眉蓁質詢　要陳其邁「莫忘世上苦人多」

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昔日的市長競爭對手，李眉蓁今天進行市政總質詢，李眉蓁在質詢前一小時在臉書發文細數邁市府「問題層出不窮、大內宣一流、說的多做得少、呷緊弄破碗」，面對總質詢似乎有備而來；陳其邁被問到是否有做什麼準備？陳其邁則表示：「有問必答，而且做足功課是我做事情的風格，在議會假如有什麼指教，我們都會好好在議題政策上做一些討論」。
李眉蓁指出，橋頭科學園區、新材料循環園區在108年行政院就核定，國巨也是一百零七年就確定在高雄，穩懋半導體850億投資案在今年八月就由科技部核准進駐南科、高雄園區，反而極力爭取的台積電陳市長沒有爭取到，新的市府、新的團隊，不管每一個朝代，都是一棒接一棒，只要為了高雄市民好，現在的市府團隊做的，如果沒有損害高雄的利益，當然會按讚，可是前朝做的，或是之前更早之前做的，也不要把它都當成自己的功勞。
李眉蓁說，她了解現在市府因為時間都非常緊迫，市長忙著打造5G AIoT，但現在都是跟某某大廠老闆喬，趕快讓產業進駐，但還是要提醒市長「莫忘世上苦人多」﹔李眉蓁表示，她沒想到自己也會參選市長，在參選過程中感觸很多，城鄉懸殊真的太大，並提到曾在宣傳車上看到一個歐巴桑在一旁掃地，跟歐巴桑揮揮手，歐巴桑轉頭手比的是「1號」，是支持陳市長的，這些辛苦工作的人大有人在，很多民眾甚至連5G AIoT是什麼都不知道，「莫忘世上苦人多」高雄市民還是很辛苦的。