台北「社會住宅」月租開價4萬合理？鄭照新：我才3萬
台北「社會住宅」月租開價4萬合理？鄭照新：我才3萬
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-12-03 12:16:31
台北市推出「明倫社會住宅」，每月租金開價卻超過新台幣4萬元，引發社會議論這哪是協助社會弱勢？前高雄市新聞局長，也是現任國民黨文傳會副主委鄭照新3日表示，他的月租金也才3萬元，4萬元的確太高。
鄭照新在Hit Fm廣播節目上被問及台北市長柯文哲推出明倫社會住宅，設計單戶面積廣達44坪，月租超過4萬500元，這是不是太貴？竟然還叫做「社會住宅」？鄭照新表示，他因為有家庭，所以坪數要租大一點，但他的月租金也只有3萬元，台北市推出的社會住宅開價月租4萬元確實很高，尤其是對年輕人來說。
鄭照新表示，國民黨台北市議會黨團對柯文哲也會善盡監督責任，沒有不敢批評的問題。他認為社會住宅是幫助買不起房子者，暫時解決居住的問題。在住一段時間後，最後還是要搬出去，取得自己的居住單位，這是暫時住的。對於台北市推出月租超過4萬元的「社會住宅」，鄭照新表示，政策的目的性應該要先搞清楚，才不會跟設置的初衷不一樣。此外，社會住宅如果要混居，條件也要講清楚，不要讓人來這邊暫住，被貼標籤為「窮人」。