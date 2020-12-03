「不想社宅都窮人住」也是標籤化？柯文哲：是混居
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-12-03 12:30:17
台北市長柯文哲近日因為明倫社宅租金過高一事，引發社會各界議論。對此柯文哲先是在昨天（2日）數度表示「不希望社宅都是窮人在住」，此番說法也引發正反兩極討論。而柯文哲晚間更在臉書上PO文打起口水仗，表示「黑柯產業」又動起來了，自己在努力去標籤化時，卻有人拚命在幫他貼標籤。對此柯文哲今天（3日）上午接受訪問時，被問到「窮人住社宅」是否也是標籤化？柯文哲卻改口表示，應該要做到的是「混居」。
一向以臉書作為政績宣傳工具的柯文哲，罕見透過貼文打起口水仗，不僅直言「黑柯產業」又動起來了，更表示自己在努力「去標籤」時，又有人努力給他貼標籤。柯文哲更氣憤表示「沒關係，你們就繼續超譯，我就繼續超蓋。蓋更多、更好的社宅、當大家的『好厝邊』。」內容與過去柯文哲發文時所使用的語氣大相徑庭。而貼文一出也引發網友正反兩極留言論戰。柯文哲今天上午出席活動時，面對媒體詢問「窮人住社宅」是不是也是一種標籤化？對此柯文哲也改口表示「是混居的概念」。柯文哲強調，社會住宅是個混居的概念，我們照顧到我們要照顧的人，但是也不要引起地區的反抗，這樣不是很好嗎？更表明會引發紛爭，「只是我用詞修飾不好啊！意思是什麼你們是知道的」。