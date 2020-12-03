行政院宣示打炒房決心 國發會提4大目標
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-12-03 12:39:25
為了落實居住正義、宣示「打炒房」的決心，國發會今（3）日上午在行政院院會中報告「健全房地產市場方案」，提出4大目標，包括防止炒作房市、防止逃漏稅、防止房市資金氾濫、落實居住正義打造優質居住等。行政院秘書長李孟諺轉述閣揆蘇貞昌的裁示指出「房屋是用來居住的，不是用來炒作的」。
國發會提出的穩定房地產對策包括：建立不動產市場診斷指標、強化預售屋稽查、加速實價登錄修法、加強查核不動產交易所得、防杜個人藉由公司規避不動產稅負、修正住家房屋現值免徵標準、信用資源有效配置及合理運用、控管銀行授信風險、強化金融管理等9項因應對策。此外，在落實居住正義上，也將強化社會住宅及租金補貼。至於中長期的目標，國發會的報告指出，將查核房屋實際使用情形、加強管控預售屋銷售行為、持續檢討房屋稅率、建立私法人購買住宅核准制度。
國發會主委龔明鑫表示，房地產本來也是經濟的一環，但是房地產不應該被當作一般投資商品來炒作，房屋是用來住的，不是用來炒作的。如果是用銀行的錢或大眾的資金來炒作，那更不可取。
龔明鑫指出，居住正義是政府的重要政策，也是蔡英文總統第二任的重要政策。在蔡總統和蘇貞昌的指示下，他和李孟諺召開跨部會會議，包括央行、金管會、內政部、財政部等等，這份「健全房地產市場方案」就是各部會共同努力的結果。
龔明鑫也說，相關的跨部會會議將會持續召開，檢視第一波成效如何。未來陸續提出更精進的措施，「千萬不要懷疑政府的決心，對於房市炒作一定會極力遏止。」