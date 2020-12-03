新竹縣台3線棉被裹屍案　主嫌今晨睡夢中落網

新竹縣橫山鄉台三線上個月13日發生「棉被裹屍」命案，一名52歲彭姓男子疑因債務糾紛，遭人殺害後以棉被裹屍丟在自己BMW自小客車後座，警方循線查獲4名關係人全被檢方羈押，在逃的徐姓主嫌今（3）日清晨潛回芎林住處，在睡夢中被警方逮捕。

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警方調查，遭「棉被裹屍」的彭男，11月13日被發現時，僅頭、腳裸露在外，頭骨爆裂，雙腳腳筋並被挑斷，全身有明顯傷痕，鑑識人員到場採證確認是殺人案，但停車地點並不是命案第一現場，警方隨即成立專案小組偵辦，研判彭男應在他處遭兇手凌虐，身上有刀傷和鈍器傷痕，頭部遭鈍器毆擊後喪命。

專案小組研判，兇手用棉被包裹彭男屍體後放在自小客車後座，可能要載到山區棄屍，未料開到台3線北上66公里處撞到分隔島，只好連屍帶車丟在現場逃逸﹔外傳，彭嫌疑似剛動完心臟支架手術，被人押走後不堪受虐，喪失意識，半路上失去呼吸，嫌犯開車回頭查看時撞上台三線分隔島，只好找來友人接應逃離現場。





經查，彭男有多項毒品和槍砲前科，懷疑彭男可能因債務糾紛喪命，經調閱台3線周邊監視器畫面，循線找到劉、彭、湯、鄭等4名關係人，4人矢口否認涉案，並供出徐姓男子是主嫌，檢方認4人有串證滅證疑慮，向法院聲請羈押禁見獲准。





徐嫌在案發後訊息全無，不知所蹤，警方持續擴大追查徐姓主嫌可能落腳的地點，一度外傳徐嫌上月19日欲投案，但並未現身。





專案人員研判徐嫌可能會暗中潛藏芎林住家，埋伏多日，今日清晨7時許，發現徐宅的玻璃門窗未上鎖，以迅雷不及掩耳速度展開圍捕，將睡夢中的徐嫌逮捕歸案。