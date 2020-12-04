美食巷仔內／高空景觀餐廳「爐烤火雞」　秒飛歐洲超感動

在30樓高空，享受美食還有無敵的港灣景致相伴，和逸飯店Cozzi THE Roof餐廳，室內挑高空間與270度全景景觀，大面玻璃窗讓高雄港盡收眼底，餐點主打頂極熟成牛排及各式精選海陸料理，配合西洋節慶推出的「爐烤火雞 」即便不出國也能品嚐道地佳餚，享受秒飛歐洲的感動。
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和逸飯店·高雄中山館Cozzi THE Roof餐廳，各式主餐可搭配半自助式沙拉吧，每一季皆由主廚依當季時令推出新菜色，歲末則有西洋應景的「爐烤火雞」，重達6公斤的火雞填入新鮮時蔬與義式香料醃漬一晚，以140至150度爐烤約2小時，讓甜味與香氣慢慢透入，外皮金黃而肉質香嫩，加上繽紛的擺盤呈現，味覺視覺都滿足。
「外帶爐烤火雞禮籃」即日起至12月24日可訂購，搭配里昂式炒洋芋、培根抱子甘藍、手工南瓜派、法國長棍麵包、佐上紅酒醬汁或蔓越莓醬汁， 以及精選紅酒一瓶，在家與親友團聚好看好吃，另外，即日起至 12月25日餐廳晚間時段特別供應約4人份的「爐烤火雞分享餐」，主廚還將提供桌邊分切服務；12月24、25日晚間則有「單人獨享餐」，皆可享用現場數十種自助沙拉吧餐點，讓饕客們在高空夜景中共享溫馨時光。
主廚黃俊儀也推薦「香煎美國頂級肋眼牛排」，熟成牛肉軟嫰多汁，入口就能感受到獨特的濃郁香氣及口感，回味無窮；「燒烤德國豬腳佐特製酸菜」也很費功夫，豬腳需先放入多種蔬菜熬煮的高湯煮至軟嫩，藉由蔬菜帶出肉的甜，也有去腥、軟化肉質的作用，之後再經火烤油炸至表皮金黃，皮酥肉嫩，搭配拌炒過的自製酸菜，爽口不膩，十分對味。