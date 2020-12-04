美食巷仔內／高空景觀餐廳「爐烤火雞」　秒飛歐洲超感動

在30樓高空，享受美食還有無敵的港灣景致相伴，和逸飯店Cozzi THE Roof餐廳，室內挑高空間與270度全景景觀，大面玻璃窗讓高雄港盡收眼底，餐點主打頂極熟成牛排及各式精選海陸料理，配合西洋節慶推出的「爐烤火雞 」即便不出國也能品嚐道地佳餚，享受秒飛歐洲的感動。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲重達6公斤的火雞填入新鮮時蔬與義式香料醃漬一晚，外皮金黃而肉質香嫩，加上繽紛的擺盤呈現，味覺視覺都滿足。（圖／記者陳美嘉攝）

× ▲重達6公斤的火雞填入新鮮時蔬與義式香料醃漬一晚，外皮金黃而肉質香嫩，加上繽紛的擺盤呈現，味覺視覺都滿足。（圖／記者陳美嘉攝）

▲「爐烤火雞分享餐」主廚還將提供桌邊分切服務。（圖／記者陳美嘉攝）

× ▲「爐烤火雞分享餐」主廚還將提供桌邊分切服務。（圖／記者陳美嘉攝）

▲各式主餐可搭配半自助式沙拉吧，每一季皆由主廚依當季時令推出新菜色。（圖／記者陳美嘉攝）

× ▲各式主餐可搭配半自助式沙拉吧，每一季皆由主廚依當季時令推出新菜色。（圖／記者陳美嘉攝）

▲ 餐廳保留令人驚豔的高空美景，室內挑高空間與270度全景景觀，大面玻璃窗讓高雄港盡收眼底。（圖／記者陳美嘉攝）