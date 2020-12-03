議員爆料明倫社宅租金突調漲 柯文哲：不想讓社宅變樂透
議員爆料明倫社宅租金突調漲 柯文哲：不想讓社宅變樂透
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-12-03 12:51:10
台北市長柯文哲昨天（2日）數度指出，為了防止大眾對社宅的標籤化，納入不同設計及坪數，「不希望整棟社會住宅住在裡面都是窮人」的說法引發爭議。國民黨議員游淑慧爆料，明倫社宅租金上個月才突然調漲，原本租金僅設定為2萬2440元，現在卻大漲近8成變成4萬500元，游淑慧也砲轟市府「不該變相幫房東拉高租金行情」。而柯文哲今天（3日）上午在面對媒體詢問時，才坦言「不希望社會住宅變成抽樂透」。
游淑慧在臉書上爆料，針對明倫社宅的4萬500元三房型，是上月才突調漲，原本租金其實僅設定為2萬2440元，現在卻大漲近8成，變成4萬500元。游淑慧於臉書發文直言，「公宅都高租金了，一般房東還跟你客氣嗎？」柯市長上週參觀明倫社宅時，聽到租金第一時間自己也非常訝異，說「要檢討、太豪華」。結果一週過去，居然又硬拗，說調高租金是不希望都是窮人入住。柯文哲上午出席田園城市建置成果競賽頒獎典禮暨成果發表會，活動前遭遇媒體追問，對於游淑慧爆明倫社宅租金上月才突調漲一事，柯文哲則回應「政治也要務實」。「如果今天社宅超過30％很多，那就算了，那數量還是很少，我是不希望社宅變成抽樂透。」柯文哲說，「抽樂透，你聽得懂嗎？就是變成抽到覺得賺到，價錢差那麼多」。