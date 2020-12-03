劉樂妍認了家裡出狀況！突悲喊「我早就該死」

藝人劉樂妍因時常表態親中言論而成為熱門人物，還被封為「女版黃安」，前陣子她因疫情影響而滯留台灣，現在如願以償後回到「祖國」享受生活後，仍持續關注台灣的政治議題，未料1日她突然在微博上脫口「其實我早就該死」，嚇壞所有粉絲。
劉樂妍透露自己家中出現狀況，原來是養了4隻狗的她，其中1隻狗一直吐，但卻找不到任何原因，便不知所措地有感而發：「其實我早就該死了，從我爺爺、奶奶、爸爸過世時，我就想死」，坦言是因為開始養小狗之後才逐漸找回生活重心，也是為了給牠們更好的生活才會努力活下去，「我真的不想當那個永遠活著的人，總是辦喪事的人」。
一向辛辣直言的劉樂妍突然悲從中來，不免讓粉絲們嚇了一大跳，也紛紛上前留言替她加油打氣：「辛苦了，狗狗眼睛流出紅紅的分泌物可以擦一下，祝劉樂妍的狗狗和主人都幸福快樂」、「妳這麼善良，狗狗會一直陪著妳的」、「善心有善報，相信一切會好起來」、「請妳堅強，離開妳的親人會在天上看著妳的，會希望妳開心幸福的生活下去」。（編輯：侯家瑜）
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