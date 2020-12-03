劉樂妍認了家裡出狀況！突悲喊「我早就該死」

藝人劉樂妍因時常表態親中言論而成為熱門人物，還被封為「女版黃安」，前陣子她因疫情影響而滯留台灣，現在如願以償後回到「祖國」享受生活後，仍持續關注台灣的政治議題，未料1日她突然在微博上脫口「其實我早就該死」，嚇壞所有粉絲。

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劉樂妍透露自己家中出現狀況，原來是養了4隻狗的她，其中1隻狗一直吐，但卻找不到任何原因，便不知所措地有感而發：「其實我早就該死了，從我爺爺、奶奶、爸爸過世時，我就想死」，坦言是因為開始養小狗之後才逐漸找回生活重心，也是為了給牠們更好的生活才會努力活下去，「我真的不想當那個永遠活著的人，總是辦喪事的人」。