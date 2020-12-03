違逆蘇貞昌的下場　國民黨團公布信功「查水表」影片

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違逆蘇貞昌的下場　國民黨團公布信功「查水表」影片

記者吳承翰/台北報導

calendar_today2020-12-03 12:57:04｜update2020-12-03 13:03:15

屏縣府消防局人員檢查信功肉品消防設備
▲立法院國民黨團公布信功被查水表的影片。　（圖／國民黨團提供）
行政院長蘇貞昌1日在立法院接受國民黨立委蔣萬安質詢時，提及屏東「信功肉品」支持政府政策，業者發聲明打臉後，2日再傳出遭消防局「登門關切」。國民黨團今（3）日公布消防局上門「查水表」的影片，書記長林奕華直呼「現在順蘇者昌、違蘇者查，好像只要打臉蘇貞昌，下場都是被查水表。」
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信功肉品發文打臉蘇貞昌不到24小時，公部門就登門關切，屏東縣政府表示，信功肉品是列管非甲類場所，依規定兩年要消防安檢一次，信功委託的消防設備公司於11月27日自行提出例行檢修申報。
對於屏東縣政府稱是因為有人打1999檢舉，林奕華質疑，「難道現在執政黨不但養1450，還養專業檢舉人嗎？」他表示，不管是皇家牛肉麵店還是食品加工業者，通常被檢舉都是食品問題，但之前皇家被檢舉的工廠登記，信功被檢舉的是消防設備，若不是非常清楚狀況的，怎麼會知道今天要查工廠登記、消防設備，直呼「拳拳到肉，異常精準！」

林奕華表示，昨天黨團才呼籲，希望信功肉品不要跟皇家牛肉麵事件一樣被查水表，「結果還真的很巧」，昨天在屏東縣消防局非常「有效率」的情況下，早上去一次，傍晚又去一次，直呼現在「順蘇者昌、逆蘇者查」，好像只要出來打臉蘇貞昌，下場都很慘，都要被查水表。

國民黨立委陳玉珍說，信功打臉蘇貞昌，屏縣府說因接獲民眾檢舉，因此消防局二度赴信功查廠2次，但對照屏東老農5度檢舉餿水油未果，只好跑到台中報案的行政效率，而且依規定，信功需於11月底完成消防安全設備備查，「備查不是去查廠」，屏縣府消防局明顯就是對信功查水表。
國民黨立委廖婉汝痛批，網路小編攻擊信功，指沒有蘇貞昌口蹄疫拔針、防堵非洲豬瘟，信功根本不可能出口豬肉，一昧對信功窮追猛打、查水表，對實實在在做生意的商人這般攻擊，非常不道德。
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