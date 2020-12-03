邵雨薇剪短髮被誤認「是男的」　還和女星撞臉：真的好像

新戲《預支未來》刻畫出一個來自未來的謎樣購物網站「未來商城」，第一季共8集，講述了鈦城區接連發生的怪異案件。在選角上，卡司陣容包括張書豪、劉奕兒、邵雨薇、禾浩辰，及單元主角黃河、林予晞、黃嘉千、屈中恒、巫建和等實力派演員。每位演員在劇中都面臨了職業生涯中的全新角色，人物性格的轉變，情緒的起伏，人性的複雜，以及對專有名詞的掌握，對於演員來說都是前所未有的挑戰。

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▲▼黃河和林予晞（右）飾演夫妻。（圖 / 滿滿額娛樂提供）

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黃河、林予晞出演第一單元的故事主角，林予晞在預告中更大膽挑戰亡者的角色，以特殊的「懺悔式」姿勢揭開故事的序幕。林予晞表示：「這應該是我演過最安靜的角色，要一直維持在一個閑靜少言的完美狀態其實滿花力氣。」兩人在螢光幕前首度搭檔演夫妻，黃河表示：「因為和予晞已是好友，第一次合作就飾演夫妻，顯得格外搞笑，常常覺得我們都快要人格分裂了，但也因為拍攝讓友誼更深。」

▲邵雨薇（左二）剪短髮被誤認是男生。（圖 / 滿滿額娛樂提供）

× ▲邵雨薇（左二）剪短髮被誤認是男生。（圖 / 滿滿額娛樂提供）

張書豪一反以往斯文形象，這一次他飾演做事不拘小節，生活上不修邊幅的刑警趙旭鎮，為了扮演好偵查隊小隊長，張書豪刻意蓄鬍及健身，在炎熱的夏天拍攝期，即使熱得要命，他依舊皮衣不離身保持帥氣；而與他恰恰相反的禾浩辰一改往日活潑笑鬧，飾演不苟言笑的網路犯罪專家李仲偉，不但需要背大量的專有名詞，還要時常要擺出一副「撲克臉」。劉奕兒為了飾演心理醫生，靠調整飲食與改變運動方式瘦了5公斤；邵雨薇則扮演個性衝動、男孩子氣的主播，還特地剪了一頭中性短髮，笑說有好幾次還被副導和攝影師誤認為「是男的」。此外，劇中她與林予晞演姐妹，兩人因為側拍照實在太像，還被戲稱有「姐妹臉」，連她自己也驚呼「真的好像喔！」