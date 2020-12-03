蘇貞昌打炒房　祭出「紅、登、稅、貸、宅」5大措施

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蘇貞昌指出，政府對於健全房市，提出幾項措施：
一、紅：強力稽查紅單交易
政府除了要建立不動產市場供需價量、交易行為是否健全的診斷指標外，內政部己會同相關機關成立「預售屋管理小組」，並與地方政府合作，針對預售屋的紅單行為，強力稽查。
10月、11月已展開2波大規模稽查，並分別依相關法規（不動產經紀業管理條例、公寓大廈管理條例等）開罰，甚至也有地方政府消保官依消保法開出120萬元的罰單。這個嚴查哄抬炒作的行動，還會持續下去。
二、登：實價登錄2.0
他已經在立院總質詢時公開承諾會儘速來推動實價登錄修法，請內政部思考周延，將預售屋不論自售或委託代售全面納管，要確實做到「銷售前備查」、「交易後依法申報」及「房價揭露落實到門牌」等，並加重價格申報不實的罰則。
三、稅：杜絕規避稅負
為杜絕個人藉由設立公司或股權交易，規避不動產交易稅，以及所有權人藉由房屋分割為小坪數，規避房屋稅負，政府除了透過專案查核，揪出此類案件，同時也將透過修法「所得基本稅額條例」及「房屋稅條例」，防止有心人士的鑽營逃漏。
四、貸：差別、審慎授信
為防範過多資金流入房市，助漲房價不合理上漲，政府已督促銀行就非自用投資者以及建商新建住宅申辦貸款，採差別或審慎授信，央行必要時也會依法採行選擇性信用管制措施，金管會也將強化對不動產授信的金融檢查，控管銀行授信風險。
五、宅：廣建社宅、擴增包租代管
直接興建社會住宅部分，今年底前將達4萬2000戶，第1階段達成率106%；內政部明年有最大的興建計劃，將於全台18縣市推動50案社會住宅，總計超過1萬5千戶。
此外，政府從今年8月起，擴大租金補貼戶數，從原本一年6萬戶加倍到12萬戶，他已經請內政部就如何進一步引導租金補貼戶參與包租代管，於近期內提出精進措施，希望明年1月就可啟動，讓更多有需要的國人都能受惠。
蘇貞昌表示，政府要拿出有效方法，不能一方面政府要健全房市、合理房價，一方面在銀行又提供資金，或者在稅法上讓他有逃漏稅、免稅的狀況，讓價格飆漲。政府要用盡一切力量，讓有房子的人、要養家活口的人，有個家、有個遮風蔽雨的所在。要給予小家庭、年輕家庭支撐的力量，讓他們感覺到政府是真正誠意的，有能力、會做事。