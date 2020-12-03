台中百年餅店一福堂毀於火舌 波及6間商號
記者鄧力軍/台中報導
calendar_today2020-12-03 13:48:18
台中檸榢餅百年老店一福堂，今（3）日上午發生火警，由於餅店為木造老式建物，火勢延燒迅速，濃煙密佈，台中市消防局調派4個分隊共46名警消趕往灌救，但猛烈的火舌仍焚毀餅鋪及緊鄰的娃娃機店、滷味店等共7間房宅，起火原因有待進一步調查。
台中市消防局今天上午10點54分接獲報案，指位在台中市中區中山路與繼光街口的一福堂餅鋪起火燃燒，勤務指揮中心立即派遣中港分隊、信義分隊、中區分隊、大誠分隊等4分隊，出動消防車10輛、救護車1輛，及消防人員46名前往搶救。 消防人員到場時發現火舌已向鄰宅延燒，警消人員迅速拉出數條水線朝火場射水灌救，並再增調2車組及雲梯車支援搶救﹔起火的一福堂本身是木造老式建築物，隔壁是娃娃機店及滷味店、電子零件店等均為有易燃物的商店，造成火勢延燒迅速，火勢猛烈。大火在中午時分獲得控制，無人傷亡，但已造成包括一福堂及旁鄰共七間商號毀損，消防局後續將進行火場調查起火原因等工作﹔據瞭解一福堂餅鋪在台中已有百年的歷史，現有自由路與中山路兩家店，已傳承至第四代經營，曾榮獲台中最佳拌手禮。