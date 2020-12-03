龜神傳說？台北市「這區」較少下雨　鄭明典揭背後真相

因受東北季風影響，北台灣連日降雨，今（3）早北北基及宜蘭縣再度發布大雨特報，不過，台北市有「一地區」卻不受影響，沒有下雨，對此，中央氣象局長鄭明典在臉書貼出一張「雷達回波圖」，並解釋背後原因。

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今晨仍呈現「東北季風」的天氣，今、明兩天大台北及東半部有局部短暫雨，桃園多雲偶有零星飄雨的機率，北海岸、北部山區及東北部有較大雨勢。而值得一提的是，今早的士林區似乎不受影響？

▲鄭明典臉書貼文。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

對此，鄭明典在臉書PO出一張「雷達回波圖」，從畫面可見，北部滿滿的回波中，唯獨士林「中間空一個洞」，出現一塊白色沒回波的區域。鄭明典並解釋，「這就是大屯山地形遮蔽的效應！」他更透露，自己每次看到這個現象，總是會聯想起「龜神傳說」，因為小時候聽過太多次了，「台北回來的親戚都會提到，士林真的比較不會下雨。」

至於「龜神傳說」到底是什麼？根據《三立新聞網》報導，其實是因前總統蔣中正出生時臉型像龜甲，被稱為龜神轉世，而古代又認定龜神是水神，有治水的能力，加上當時蔣中正的官邸設於士林，因此老士林人才會認為當地比較少下雨，是龜神鎮雨所致。（編輯：許苡晴）