政院提打房方針　時力、民眾黨齊轟沒囤房稅是「打假球」

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡壁如指出，行政院特別迴避談民眾期盼的囤房稅，已經兩次斷然拒絕民眾在國發會政策平台的連署提案，政府失靈已經非常嚴重。而這是蔡英文房市三隻箭裡最最要緊的，改革不動產持有稅制，就是央行總裁楊金龍認為最有效的方式。
立委邱臣遠批評，民進黨是雙標黨，內政部次長花敬群在囤房稅搞雙標。在野時高喊理念，執政卻換個嘴臉。今年5月，花敬群說「有些人視為天大正義的囤房稅，是無效且無理的錯誤建議」，改口說房市是火車頭，狠狠打臉在野時期夜宿帝寶運動的花敬群「教授」。2014 年高喊台灣不動產稅制應全面改革，應提高持有成本的花敬群教授在哪裡？
民眾黨呼籲，花敬群應趕緊在月底前將實價登錄 2.0的修法送進立法院，兌現承諾，否則「政府不仁護衛建商，以後年年搞他」花「教授」這句話會回到花「次長」自己身上。
時力立委邱顯智批評，遇到囤房就轉彎的健全專案，根本是假的。政院提出打房「持續辦理及中長期研議」的項目， 包括查核房屋實際使用情形、加強管控預售屋銷售行為、持續檢討房屋稅率、建立私法人購買住宅核准制度，邱顯智表示，中長期研議的白話文就是不會做，說好的囤房稅果然消失了。
邱顯智表示，現在連囤積口罩都會觸犯刑法第251條，判處3年以下有期徒刑，但是囤積房屋要付出的成本卻非常低，他呼籲，根本的解決之道還是應趕快推動囤房稅。