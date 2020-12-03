政院提打房方針　時力、民眾黨齊轟沒囤房稅是「打假球」

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

政院提打房方針　時力、民眾黨齊轟沒囤房稅是「打假球」

記者呂炯昌/綜合報導

calendar_today2020-12-03 14:27:40｜update2020-12-03 14:31:37

▲民眾黨舉行「居住正義不能再等！」 記者會，呼籲課徵囤房稅。(圖／記者呂炯昌攝.2020.12.03)
▲民眾黨舉行「居住正義不能再等！」 記者會，呼籲課徵囤房稅。(圖／記者呂炯昌攝.2020.12.03)
為了查緝炒房，國發會今（3）日在行政院會報告健全房地產市場方案，提出包括強力稽查紅單交易、杜絕規避稅務、貸款有差別等5招因應對策。不過，時代力量與台灣民眾黨都批評沒有課徵囤房稅，根本是「打假球」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
民眾黨今日舉行「居住正義不能再等！」  記者會，立委蔡壁如批評，政院處理的都是短期的治理失靈問題，都是政府執行力無能、早就該做的查緝工作，只有實價登錄2.0的儘速修法，才是處理「市場失靈」的結構問題。希望行政院這個月趕快送來立法院，兌現承諾。
蔡壁如指出，行政院特別迴避談民眾期盼的囤房稅，已經兩次斷然拒絕民眾在國發會政策平台的連署提案，政府失靈已經非常嚴重。而這是蔡英文房市三隻箭裡最最要緊的，改革不動產持有稅制，就是央行總裁楊金龍認為最有效的方式。

立委邱臣遠批評，民進黨是雙標黨，內政部次長花敬群在囤房稅搞雙標。在野時高喊理念，執政卻換個嘴臉。今年5月，花敬群說「有些人視為天大正義的囤房稅，是無效且無理的錯誤建議」，改口說房市是火車頭，狠狠打臉在野時期夜宿帝寶運動的花敬群「教授」。2014 年高喊台灣不動產稅制應全面改革，應提高持有成本的花敬群教授在哪裡？

民眾黨呼籲，花敬群應趕緊在月底前將實價登錄 2.0的修法送進立法院，兌現承諾，否則「政府不仁護衛建商，以後年年搞他」花「教授」這句話會回到花「次長」自己身上。

時力立委邱顯智批評，遇到囤房就轉彎的健全專案，根本是假的。政院提出打房「持續辦理及中長期研議」的項目， 包括查核房屋實際使用情形、加強管控預售屋銷售行為、持續檢討房屋稅率、建立私法人購買住宅核准制度，邱顯智表示，中長期研議的白話文就是不會做，說好的囤房稅果然消失了。
邱顯智表示，現在連囤積口罩都會觸犯刑法第251條，判處3年以下有期徒刑，但是囤積房屋要付出的成本卻非常低，他呼籲，根本的解決之道還是應趕快推動囤房稅。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

您覺得哪1職業談結婚最不受歡迎？

您覺得哪1職業談結婚最不受歡迎？

繼續作答
千萬票房國片，您最愛哪一部？

千萬票房國片，您最愛哪一部？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀