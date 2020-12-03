特力何湯雄跨足玩健康生活　還準備當「總裁級直播主」

我是廣告 請繼續往下閱讀
4個月下來，已經累積拍攝18支影片，平均每周產出一支，忙碌程度大過於零售事業體。何湯雄今日在醫療科技展上表示，因為自己親身體驗，覺得健康最能幫助人，才會親力親為，雖然有時得早起下鄉拍攝，但也從採訪拍攝中獲得許多知識，從分享自己飲食到開箱牧場雞蛋，如何挑健康的蛋？以及有機蔬菜怎麼挑？甚至還邀請自己的瑜珈與皮拉提斯老師上鏡頭互動，不時帶入「綜藝哏」，儼然成為專業youtuber、主持人，還被導演說「欠栽培」。
何湯雄回憶拍片過程，印象最深刻的是初次體驗「瑜珈牆」，影片中完美呈現肌耐力跟核心，但沒多久就受不了啦，整個人倒吊在牆上，笑自己「腦袋充血瘋言瘋語」大呼「OMG」。對於原本坐辦公室，到現在得全台跑透透當「網紅」，面對截然不同的工作型態，他說「做健康事業雖然辛苦，但是能幫助人很有意思」，因此即使得事事親力親為也非常甘願。
何湯雄透露，開設個人頻道推廣健康生活，先吸引對健康生活議題有興趣的民眾，今日展場上也提出「腸道保健、運動、睡眠、營養補充」四大主題，展示自有品牌與跨產業合作內容，包含極諾生技腸道菌DNA解碼檢測、特安康保健食品、LaSova脊椎健康寢具；並邀集源鮮智慧農場、JoiiUp App JoiiSports、喜悅健康診所，共同展出全民皆可輕鬆養成的健康生活方案。另外，特安康健康購平台也於今日上線。
何湯雄指出，品牌繼影音推廣宣傳理念後，第二步將開設實體店面，尤其後疫情時代，越來越多人重視樂活健康，實體店面將是明年的目標計畫之一，透露將優先考慮百貨內的店點，但他強調將會導入以體驗為主的門市型態。趁著醫療科技展當下，也會試著當「直播主」面對網友說故事銷售相關產品，並預計明年1月將以「總裁級直播主」身分「正式出道」。其品牌首波商品將在12月與明年1月、2月，陸續推出滴雞精，與工研院技術合作的助眠食品和免清洗多功能破壁調理機等。