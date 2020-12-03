空服員居家檢疫趴趴走！莊人祥曝：不只長榮、共抓出五人

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空服員居家檢疫趴趴走！莊人祥曝：不只長榮、共抓出五人

記者劉雅文/台北報導

calendar_today2020-12-03 15:03:39

▲長榮偽包機出航。（圖／記者陳致宇攝）
▲長榮航空傳出多名空服員遭爆違反居家檢疫規定，返台後屢次外出活動，遭免職處分。（圖／記者陳致宇攝）
長榮航空遭爆有3名空服員違反居家檢疫規定，返台後屢次外出活動，甚至提供假照片混淆視聽，遭到開除免職處分，對此中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，最近三個月疾管署總共接獲民航局通報違規有五人，長榮三個、華航兩個。
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莊人祥提到，疾管署接獲後都先開立居家檢疫通知書，再由航空公司處分他們的員工，目前國內針對空服員檢疫規定，是以「專案作業原則」，統一由航空公司來做自主管理，莊人祥提到，國外還有回到國內的機組人員健康部分，都是由國籍航空公司來做紀錄，也會用電話系統方式，掌握組員健康狀況。
至於這五名空服員，除了航空公司本身的懲處外，莊人祥提到，針對空服員不排除會開罰，目前正針對違規事實做研議，看是否可以用傳染病防治罰來開罰，莊坦言當出列作業原則，沒有規範到（裁罰）這一塊，目前研議當中，會跟民航局來做討論。

甚至有網友向媒體爆料，這幾名空服員在居家檢疫期間與親戚聚餐、擅自離開宿舍，甚至還有人外出露營等，莊人祥也證實，有收到航空公司提供這些訊息，也立即開立居家檢疫十四天，這些指揮中心都有掌握到。而長榮航空也強調，空服員違反規定，調查過程中捏報事實、欺騙蒙混，企圖混淆調查方向，實無法適任，因為飛航安全必須有高度工作自律的空服員工作。

對此，長榮航空表示，確實有空服員因違反居家檢疫規定遭解僱，但人數不便對外透露，僅透露「不只一人」受到處分，強調若有空服員違反居家檢疫規定，經查證後一定開除。

長榮航空說，機組員回台後必須嚴格做好5天內不外出的居家自主檢疫，也透過派駐外站主管、事務長與組員旅館隨時抽查組員狀況，並對於有疑似輕忽違規者通報公司主動調查澄清。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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