空服員居家檢疫趴趴走！莊人祥曝：不只長榮、共抓出五人

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至於這五名空服員，除了航空公司本身的懲處外，莊人祥提到，針對空服員不排除會開罰，目前正針對違規事實做研議，看是否可以用傳染病防治罰來開罰，莊坦言當出列作業原則，沒有規範到（裁罰）這一塊，目前研議當中，會跟民航局來做討論。
甚至有網友向媒體爆料，這幾名空服員在居家檢疫期間與親戚聚餐、擅自離開宿舍，甚至還有人外出露營等，莊人祥也證實，有收到航空公司提供這些訊息，也立即開立居家檢疫十四天，這些指揮中心都有掌握到。而長榮航空也強調，空服員違反規定，調查過程中捏報事實、欺騙蒙混，企圖混淆調查方向，實無法適任，因為飛航安全必須有高度工作自律的空服員工作。
對此，長榮航空表示，確實有空服員因違反居家檢疫規定遭解僱，但人數不便對外透露，僅透露「不只一人」受到處分，強調若有空服員違反居家檢疫規定，經查證後一定開除。
長榮航空說，機組員回台後必須嚴格做好5天內不外出的居家自主檢疫，也透過派駐外站主管、事務長與組員旅館隨時抽查組員狀況，並對於有疑似輕忽違規者通報公司主動調查澄清。
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