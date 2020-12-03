台股盤中攻「萬四」後繼無力 終場翻黑跌12點收13977點
台股盤中攻「萬四」後繼無力 終場翻黑跌12點收13977點
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-12-03 14:23:19
台北股市今（3）日開盤跌0.65點，加權股價指數以13988.49點開出，早盤「萬四」一度近關情怯，但10點鐘過後，指數逐步走高，站上14000點，盤中最高來到14049點創新高。但隨後漲幅縮小，由紅翻黑，終場跌12.05點，跌0.08%，收在13977點，成交金額新台幣2676億元。
美國新一輪刺激法案樂觀，再加上疫苗進展順利，讓美股標普、費半兩大指數連續兩個交易日寫下歷史新高。而台股今日則多空交戰、類股輪動，早盤開低隨後由黑翻紅，站上萬四關卡，來到14049點，但隨後又下挫回落翻黑，終場跌12.05點，跌0.08%，收在13977點，成交金額新台幣2676億元。權值股台積電收盤跌2元，跌0.4%，收在497元。鴻海跌0.8%，來到82元。大立光則漲0.8%，收在3405元。聯電盤中一度漲7%以上，但漲幅縮小，終場漲1.85元，漲4.4%，收43.3元。其他，南亞科續強，漲2.8%，來到83.8元。友達漲1%多、國巨漲2.3%。而航運股成盤面焦點，一度紅通通，但終場萬海、陽明由紅翻黑，至於華航收漲5%、長榮航漲1.5%、台航漲2.6%，相對強勢。