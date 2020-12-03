NBA／湖人傳統！詹皇延長合約和Kobe享有等同待遇
NBA／湖人傳統！詹皇延長合約和Kobe享有等同待遇
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-12-03 15:11:13｜update2020-12-03 16:28:50
本月將滿36歲的「詹皇」LeBron James今(3)日和湖人達成2年頂薪8500萬美元延長續約，美國媒體進一步指出，和當年湖人已逝傳奇「黑曼巴」Kobe Bryant享有同等待遇，期盼兩巨星都能在洛杉磯風光退役。
James寶刀未老上季場均得分仍有25.3分，外加10.2助攻，不僅刷新生涯紀錄，更是聯盟助攻王，和湖人提前延長合約將留在紫金大軍到2022-23賽季，屆時James也將來到39歲。《ESPN》記者Ramona Shelburne在推特上點評，湖人有這樣的傳統，用大合約來獎賞像James這樣的優秀球員，讓他們可以在湖人結束其名人堂等級的生涯，Kobe要進入36歲時的賽季，湖人也做了一樣的事情。」湖人隨隊記者Dave McMenamin轉發寫下，值得一提的是，Kobe在35歲時，和湖人的延長續約為2年4850萬美元，比James少，但也是因為2016年資薪帽漲過，再仔細看一下當年簽約的合照，會看到Kobe登上《運動畫刊》封面的那期雜誌，很巧妙的壓在以James為封面主角的《ESPN》雜誌上。