名家論壇》唐湘龍／中國有需要為那張漫畫向澳洲道歉嗎？

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雖然我並不希望這幅漫畫變成目前中國、澳洲之間對話的主要話題。因為，那給了澳洲政府、澳洲總理莫里森轉移焦點的機會。中國，澳洲之間關係緊張的本質，因此失焦。
這樣，會讓澳洲政府感受羞辱、感受痛苦，會讓雙邊關係不只矛盾、不只衝突，而且帶著情緒。國際關係走向情緒，並不常見。但是，澳洲的國家實力、地位，一直有被高估的情況。這或許和澳洲身處大洋洲，周圍都是蕞爾小國有關。
這種情境，會讓澳洲的型態有點像是「夜郎自大」的夜郎。尤其，這個國家，是在西方船堅炮利、殖民主義、弱肉強食的年代，憑藉著優勢武力所建構的安格魯薩克遜民族。尤其，安格魯薩克遜民族，仍然尋求種族主義的國際鬥爭優勢。尤其，這個國家後頭有大哥。有美國。這讓他多了一點狐假虎威的狐狸底氣。
就事論事，那幅漫畫、插畫，讓我有點驚艷。不是構圖的問題，不是技術的問題。這種混合了數位構圖以及手工繪圖的插畫質感，我看過一些，我也訪問過一些得獎的台灣年輕插畫家。這種表現方式，讓插畫、漫畫進到一個虛實交錯的氛圍。剩下的，就是看畫家對議題掌握的深度，以及如何深入淺出，在一張圖畫裡表達自己的想法。
更重要的，引起共鳴，打動人心。這才是漫畫的力量。
這件事，牽涉一、侵略阿富汗。二、濫殺無辜的反人類、戰爭罪。三、違反聯合國憲章、日內瓦公約。
美國、英國、澳洲聯手在阿富汗發動戰爭20年，過去，沒有國家「敢、能」在國際輿論發動聲討。但是，在2020年的今天，這種強權國家的醜陋罪行，不應該再被縱容。
這不是單一事件。看看美國、以色列今年以來，對伊朗所發動的暗殺、攻擊，完全無視於國際法以及國際輿論。這種囂張氣焰如果不能夠撲滅，國際社會不可能存在符合公平正義的秩序。
美國，以及美國所帶領的「安格魯薩克遜兄弟們」向來有一種特殊的雙重標準：他們用「人權」審判，並且介入所有的國家內政。但是，相同的行為，他們是用「神權」的標準自我要求，只有神可以審判他們。
這是一種特殊的自我感覺：這些白種人把自己定位在人和神之間，一種半人半神的獨特位置。
所以，他們一起退出聯合國人權理事會。他們一起退出聯合國教科文組織。他們一起制裁依據羅馬規約所設立的國際刑事法庭。這個法庭，本來是為了專門審判戰爭罪、反人類罪、種族滅絕罪而設立。
我認為，不管是查理週刊、或是烏合麒麟，都用漫畫表達的批判，解放了某種思想。而在台灣，因為缺少國際事務的涉入感，也就無法形成對國際事務關懷的熱情，以及批判的視角。台灣的漫畫家，也有很棒的筆觸、數位技巧，但是，在表現的議題上，比較小品，比較生活，比較個人。像是烏合麒麟這種關注國際事物的年輕漫畫家，在台灣沒有。
所謂的失焦，其實是一種弔詭。就是說：對莫里森來說，他在情緒上不喜歡這部漫畫，但在理智上，他如獲至寶。他得到了一個在道德上舒壓，迴避問題本質的機會。架吵三回，沒有是非。眼前的澳洲，只想要吵架，害怕面對是非。
何況，這三年多來，中國，澳洲的關係每況愈下，已經不知道該怎麼辦。籌碼都在中國手上，雙邊領導人已經三年多沒有見面，雙邊部長已經半年通不上電話，中國已經發動好幾波讓澳洲痛不欲生的制裁。如果這種挨打的情況持續下去，莫里森的政權撐不了多久。
莫里森是個民粹主義者。這部漫畫在外交場合中出現，他一定會「借力使力」，對內，挑起更強大的反中情緒，對外，拉幫結派，讓安格魯薩克遜兄弟們有機會展現一下「同仇敵愾」的「不道德勇氣」。
白人種族主義的焦慮感正在快速升溫。莫里森要求中國道歉，這其實是在向他的「兄弟們」發出求救訊號。美國、英國犯下的罪行更多、更醜陋，他們是共犯，他們絕對會一起站出來聲援澳洲。聲援莫里森。他們絕對不能夠讓莫里森這個極右派、白人政權，被「戰爭罪」的道德壓力壓垮。他們一定會努力。把整個焦點完全模糊化。模糊成中國的「外交失禮」。
不過，中國既然吹哨了，那就吹下去吧。吹大聲點，要國際社會對於「雙重標準的人權」開始有一點客觀、平衡的討論聲音。
「五眼聯盟」的總人口數大約4.65億，在地球總人口的6.5%。但是，他們所佔據了陸地就佔了地球陸地總面積20%。簡單講，「五眼聯盟」的人口，是中國人口3分之一，但是，土地面積卻是中國的三倍。用這個數字，比較能理解，安格魯薩克遜民族，在這個地球上，佔據的空間、資源、權力都非常的不成比例。
這是國際社會早晚要面對的「轉型正義」。尤其，這些壟斷了地球上不成比例的資源的白種人，仍然妄想支配這個世界，挑起白人種族焦慮，想要製造白澳政策，白美政策。
「不信公理喚不回，不容青史盡成灰」。不用在意中國外交部發言人趙立堅是不是衝過頭了。辛亥革命也是因為有人誤開了第一槍才成功的。時機成熟了，就動手吧。
●作者：唐湘龍／資深新聞工作者、政論節目資深評論員、電台節目主持人
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