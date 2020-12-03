少子化已成國安問題 管碧玲建議開放移民政策
記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-12-03 15:12:52｜update2020-12-03 15:14:06
民進黨籍立法委員管碧玲今（3）日於內政委員會質詢時指出，少子化已經成為國安問題，台灣的移民政策也太過保守，希望內政部重新思考國內的移民政策。
管碧玲指出，台灣目前總生育率為1.05%，遠低於日本、法國、德國等國家，未來勢必面臨人口老化。她指出，2016年台灣18歲以下的人口有399萬人，到了2046年，僅剩下201萬人。其中，18歲到21歲的人口，在2016年為123萬人，到了2046年就僅剩62萬人，換言之，現行的大學必須折半。管碧玲接著表示，在此同時，65歲以上的人口也將自2016年的311萬人增加為2046年的728萬人，超過85歲以上及失能的人口，也將由2016年的36萬人增為137萬人。反觀出生人口，2020年預估全年會出生16.7萬人，到了2040年，預估出生人口僅剩下11.9萬人，2060年更僅剩9.3萬人。
在這樣的情況下，管碧玲強調，由於勞動人口減少，屆時全民健保恐將調為現行的三倍才夠用。管碧玲指出，日本在放寬永久居留限制後，移民人口已經連續6年正成長，韓國2006年以來，境內外國人也逐年增加，截至2016年底，已達200萬人。加拿大政府也每年增加移民人數，反觀台灣的移民政策，實在過於保守。對此，內政部政務次長陳宗彥表示，目前移民政策歸由國發會主政，內政部僅針對專業移民部分，未來會更完整思考移民政策。