新冠疫苗時程提前！陳時中：可望在明年3月至6月間開打
新冠疫苗時程提前！陳時中：可望在明年3月至6月間開打
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-12-03 15:13:38
新冠肺炎疫情肆虐全球，各國積極研發疫苗，近日也有多國陸續開始進行施打。衛福部長陳時中今（3）日出席立法院接受質詢時表示，疫苗可望提前施打，預計最快明年3月到6月間可以開始接種，此外目前也正在研議疫苗護照，不過相關措施還要再討論，時程則是一定會在疫苗開打前就開始做。
衛生福利部長陳時中今日出席立法院衛生環境委員會進行專案報並備詢，針對國民黨立委賴士葆質詢提出疫苗何時才能開始施打，陳時中回應表示，原本施打時程訂在明年第二季，不過預計從年中慢慢往前，可望在明年3月到6月間可以開始接種，不過第二劑應無法全部打完。另外，針對立法院編列115億元特別預算與20億元疫苗研發預算，還有追加通過的52.8億元預算，這筆錢將在明年6月底到期，以及目前相關採購費用具體價格部分，陳時中說，由於目前還有許多項目還在談，現階段無法告知疫苗訂金付了多少，而特別預算也可能可以在明年6月底前用完。
賴士葆對時程提前回覆稱「這是好消息」，並追問若疫苗開打後，是否會比照其他國家一樣推出「疫苗護照」，讓乘客在登機前提供施打疫苗的文件？對此，陳時中說明政策與辦法都還要與相關單位討論，目前正在研議中，但一定會在開打疫苗前就開始做。
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