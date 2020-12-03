英文新聞稿上「檢疫報告」鬧烏龍？莊人祥：已緊急修正
英文新聞稿上「檢疫報告」鬧烏龍？莊人祥：已緊急修正
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-12-03 15:21:34｜update2020-12-03 15:21:40
防疫秋冬專案12月上路，針對邊境管制更趨嚴格，不分國籍入境者皆須檢附3日內陰性報告，對此國民黨立委陳以信在網路上爆料，中央流行疫情指揮中心發布的英文新聞稿弄烏龍，陰性報告檢測方式只列出一種，導致國人無法順利返台。
陳以信提到，「檢驗方法需採用分子生物學核酸檢測（例如：PCR、RT-PCR、NAA、NAT等）」，附件也明列檢驗方法包括PCR、Real-Time PCR、RT-PCR、RT-qPCR 、NAA、NAAT、NAT、LAMP等，但是在指揮中心11/25的的官方英文新聞稿中，卻只提到了RT-PCR。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，這部分有想辦法盡快解決，目前在ITA是連結到25日的新聞稿，緊急修正後，在網頁下方多加一個連結，說明檢驗方法。
另外，有立委搭乘高鐵沒戴口罩被民眾拍下，時間更長達50分鐘，據了解經旅客、服務員勸導也未戴上口罩，對此莊人祥表示，這名立委個案也就提醒大家，謹記原則，密閉空間周圍會遇到不特定人士，還是建議戴口罩，對於有關戴口罩規範，民眾也可以跟場所人員告知，由場所人員規勸，屢勸不聽，經由相關單位事實認定後裁處，由相關單位事實調查後依法裁處，不戴口罩就是3000元到1萬5000元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。