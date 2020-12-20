美食巷仔內／三點蟹花蟹和石蟳　萬里蟹三足鼎立各有所好

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美食巷仔內／三點蟹花蟹和石蟳　萬里蟹三足鼎立各有所好

記者康子仁/新北報導

calendar_today2020-12-20 09:00:00

萬里蟹
▲萬里蟹有3種，花蟹體型最大(後)，三點蟹次之，石蟳(前)最嬌小。(圖／新北漁業處提供)
秋冬季節一到，又是大啖螃蟹的好時機，近年來在新北市大力宣傳之下，萬里蟹成為許多人的首選，實際上萬里蟹有三種，包括三點蟹、花蟹和石蟳，個頭有大有小，風味各有不同，都有其死忠派，如同青菜蘿蔔一樣，各有所好。
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講到萬里蟹，大家比較容易想到三點蟹，也是3種螃蟹當中產量最大的，因為價格適中殼薄好處理，海鮮餐廳好進貨快炒調味，殼薄且脆的特色易於裹粉油炸上調料，饕客嘴裡千變萬化易於食用，經過料理的三點蟹肉質緊縮反而別有風味，再加上三點蟹膏黃比起其他蟹種較多而清雅，愛吃蟹膏蟹黃也會指定要吃三點蟹，卻又不會因為膏黃太過濃郁感到負擔過大。
不過，在捕蟹漁民的眼中，三點蟹肉質細嫩，對環境也非常敏感，就像是嬌貴的大小姐，是3種螃蟹中最容易因為水溫鹽度變化而無法存活的蟹種，稍微有一點不舒服就斷腿死亡，好銷貨但不好存，令人頭痛。

花蟹大概是人人都愛的海鮮品種之一，活的時候橘黑色花紋配上張牙舞爪的樣態相當有霸氣，煮熟後換裝成紅白色相間的喜服，個頭肥碩且大，讓愛吃蟹肉的饕客欣喜不已，花蟹因為長相喜氣個頭大需求也大，價格較好，民眾也對花蟹識別度較大。

和纖細的三點蟹相比，花蟹肉質較粗，水分不多，味道上不具鹹香但卻多上一股鮮甜味，不少饕客就是衝的肉多鮮甜的味道而來。花蟹雙螯比起三點蟹粗壯不少，被夾到可不是開玩笑的，產銷班媽媽說，每次被花蟹夾到，就會陷入拔斷螯還是不拔斷的窘境，花蟹因為價格好，漁民都希望能保持花蟹10隻腳的完整性，被夾到捨不得拔斷螯讓螃蟹受傷，由此可知漁民經營捕蟹產業的辛苦。

接下來就是傳說中的隱藏人物「石蟳」，石蟳個頭最小，為了保護自己反而長出令人嘆為觀止的厚殼，未經烹煮的石蟳，顏色是三種裡面最不引人注目的暗褐色，粗壯的前螯像是配上暗紅色盔甲，彷彿是要上戰場的武士，但其實在地漁民最喜歡的就是石蟳，價格是三種裡面最實惠的，而且在厚重的盔甲裡，暗藏的是集鹹香鮮甜一體的肉汁與彈牙無比的肉感，深知石蟳美名的饕客，最愛的就是這一味。
 
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