澳洲總理要求中方道歉　被中國網友出征、微信發文遭下架

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澳洲總理要求中方道歉　被中國網友出征、微信發文遭下架

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-12-03 15:53:37

▲澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，中國外交部發言人趙立堅在推特放上澳軍持刀架在阿富汗兒童脖子上的假圖片，澳洲已要求北京當局道歉。資料照。（圖／翻攝自英國《衛報》）
▲澳洲總理莫里森（Scott Morrison）要求中方為散佈有關澳洲駐阿富汗軍人的「虛假照片」道歉。（圖／翻攝自英國《衛報》）
中國外交部發言人趙立堅日前在推特上貼出一幅澳洲士兵殺害兒童的畫作，引起澳洲當局強烈不滿，澳洲總理莫里森（ Scott Morrison ）要求中方道歉並刪除文章。要求中國道歉另一方面，莫里森也強調政府對華人社群的尊重，以及感謝在新型冠狀病毒（ COVID-19 ）的貢獻。同時，莫里森也向美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）一樣將中共與中國人民區隔，表達對澳中兩國人民的情誼的重視。
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趙立堅在推特上貼出「戰狼畫手」烏合麒麟所做的畫作，描繪一名澳洲士兵手拿刀子架在一名牧羊的孩童脖子上，用以諷刺澳洲軍方日前發表有關駐阿富汗軍隊在當地方犯下的戰爭罪。此舉引起澳洲總理的不滿，中國「愛國網友」也在推特上不斷轉發該圖片回擊，中澳緊張關係再次升級。
▲（圖／翻攝自微博）
▲烏合麒麟在微博上貼出新作「道歉」。（圖／翻攝自微博）
莫里森週二（ 1 ）在微信上寫道，「有關澳洲士兵的虛假形象，並不會影響到我們（澳洲當局）對澳洲華人社群的尊重與感謝，甚至不會影響到我們與中國人民之間的友情。」對於澳洲士兵涉嫌戰爭罪，莫里森表示，澳洲作為一個「自由、民主、文明的國家」將會以「透明、誠信」的方式進行調查。據澳洲廣播公司（ ABC ），該篇微信在週三（ 2 ）就被平台以涉及「煽動、誤導大眾、扭曲歷史」等理由刪除。

週三（ 2 ）中國外交部另一位發言人華春瑩在例行記者會上，繼續批評澳洲軍隊的所做所為。華春瑩回擊，澳洲在「新疆再教育營」上散佈假消息，指民間機構為拘留所，指澳洲要求中方勿願不假消息的同時，自己卻在做同樣的事。

中國網友在推特上用「烏合麒麟」的新作，在莫里森的帳號上貼文，指責莫里森是「納粹」，並以描繪西班牙內戰的畢卡索形容烏合麒麟。微博創作者「BOPEEP」也寫了約 3 分鐘的 rap 《澳貌岸然》，並附上中英歌詞，鼓勵中國網友一起唱。

澳洲廣播公司（ ABC ）向騰訊母公司詢問，該平台是否對澳洲總理進行言論審查，騰訊的回應是「沒有，我們從來沒有進行過類似的審查」一名澳洲官員表示，目前無法判定中國當局是否要求騰訊下架總理的貼文。

莫里森週四（ 3 ）在首都坎培拉（ Canbrra ）表示，雖然這幾週、幾個月甚至拉長到這幾年發生了許多事件，但澳洲官方仍然致力於與（中國）的領導人、部門機關保持開放、定期的規劃溝通，以降低兩國之間的緊張局勢。這將有利於中國、澳洲雙方的利益，莫里森強調，澳洲政府將繼續保持耐心與中方溝通，並已經明確地向中國表達澳洲政府的立場。對於被微信刪除貼文，莫里森回應，「如果他們決定這麼做，就讓微信自己去解釋吧」。
▲（圖／翻攝自澳洲ABC）
▲澳洲總理莫里森要求中方為散布虛假照片道歉。（圖／翻攝自澳洲ABC）
▲中國網友在推特上洗版。（圖／翻攝自
▲中國網友在推特上洗版。（圖／翻攝自 Twitter）
 
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