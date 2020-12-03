澳洲總理要求中方道歉　被中國網友出征、微信發文遭下架

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莫里森週二（ 1 ）在微信上寫道，「有關澳洲士兵的虛假形象，並不會影響到我們（澳洲當局）對澳洲華人社群的尊重與感謝，甚至不會影響到我們與中國人民之間的友情。」對於澳洲士兵涉嫌戰爭罪，莫里森表示，澳洲作為一個「自由、民主、文明的國家」將會以「透明、誠信」的方式進行調查。據澳洲廣播公司（ ABC ），該篇微信在週三（ 2 ）就被平台以涉及「煽動、誤導大眾、扭曲歷史」等理由刪除。
週三（ 2 ）中國外交部另一位發言人華春瑩在例行記者會上，繼續批評澳洲軍隊的所做所為。華春瑩回擊，澳洲在「新疆再教育營」上散佈假消息，指民間機構為拘留所，指澳洲要求中方勿願不假消息的同時，自己卻在做同樣的事。
中國網友在推特上用「烏合麒麟」的新作，在莫里森的帳號上貼文，指責莫里森是「納粹」，並以描繪西班牙內戰的畢卡索形容烏合麒麟。微博創作者「BOPEEP」也寫了約 3 分鐘的 rap 《澳貌岸然》，並附上中英歌詞，鼓勵中國網友一起唱。
澳洲廣播公司（ ABC ）向騰訊母公司詢問，該平台是否對澳洲總理進行言論審查，騰訊的回應是「沒有，我們從來沒有進行過類似的審查」一名澳洲官員表示，目前無法判定中國當局是否要求騰訊下架總理的貼文。
莫里森週四（ 3 ）在首都坎培拉（ Canbrra ）表示，雖然這幾週、幾個月甚至拉長到這幾年發生了許多事件，但澳洲官方仍然致力於與（中國）的領導人、部門機關保持開放、定期的規劃溝通，以降低兩國之間的緊張局勢。這將有利於中國、澳洲雙方的利益，莫里森強調，澳洲政府將繼續保持耐心與中方溝通，並已經明確地向中國表達澳洲政府的立場。對於被微信刪除貼文，莫里森回應，「如果他們決定這麼做，就讓微信自己去解釋吧」。