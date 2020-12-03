蔡英文加速支持健康產業數位轉型　增國際競爭力

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蔡英文指出，串連醫療、生技、資通訊等領域，發展從治療延伸到預防保健的健康產業鏈，是當前的國際趨勢，也是台灣不能錯過的發展機會。台灣有卓越的醫療體系、頂尖的資通訊產業，也有具備研發實力的生醫產業，只要整合各領域的優勢，確實有條件把握這一波機會。
蔡英文認為，要把握機會，仰賴的不是運氣，而是扎實的準備。從2017年開始，台灣醫療科技展的舉辦就是最好的超前部署。在國家生技醫療產業策進會推動、政府單位和產業界共同參與下，短短4年之內，台灣醫療科技展已經是台灣第6大國際會展，也是台灣跟國際交流、共同發展創新醫療技術、智慧解決方案、數位健康科技的重要場域。今年雖然遇到疫情衝擊，但她很高興看到，政府跨部會合作，民間也一樣熱情參與，展現出台灣產業界的自信和實力。
蔡英文也再次強調，今年就職典禮時，她所宣示的「6大核心戰略產業」中，不論是要搶占全球供應鏈核心地位的資通訊產業，要接軌全球的生醫產業，還是要確保關鍵物資供應的民生及戰備產業，這些產業的交集，就是今天展覽的主題。政府的目標很明確，就是在疫情下和疫情後的世界，繼續擴大台灣健康產業的跨領域優勢，這不只能守護國人的健康，也可以為國際社會帶來貢獻。就如同口罩是Taiwan Can Help的代表，台灣的健康科技，同樣也是Taiwan Can Help。
蔡英文也特別指出，未來要加速推動的兩項工作。第一，加速支持健康產業的數位轉型。在疫情影響下，全球各地正在經歷快速的數位轉型。因為防疫不錯，台灣很幸運的可以維持面對面的人際互動，但這不代表台灣不需要重視數位轉型。由於台灣的醫療數據化程度相當先進，接下來更要結合AIoT、5G即時傳輸、雲端運算等關鍵科技，讓台灣成為全球數位醫療轉型的基地。
第二，要加速掌握關鍵原料跟核心元件。包括防疫所需的檢測科技、醫材設備、原料藥、製劑和疫苗，都必須要能確保供應，才有辦法對疫情的威脅做適足的應對，並支撐產業的發展。而為了提升自給率，政府會加速盤點關鍵戰略物資，以國內需求作為基礎能量，用政策引導上下游廠商攜手合作。關於這一點，政府在防疫過程中已經有成功的經驗，未來會積極延續下去。
蔡英文重申，健康產業發展的每一步，都是台灣走向世界的重要一步。只要走得好、走得穩，下一個世代的台灣產業，一定會有更好的國際競爭力。