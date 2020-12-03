中市府跨局處拒萊豬 盧秀燕：為守護市民健康撐起保護傘
中市府跨局處拒萊豬 盧秀燕：為守護市民健康撐起保護傘
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-12-03 16:15:12
面對明年元旦即將開放的含萊克多巴胺豬肉，民眾及業者感到恐慌憂心﹔對此，台中市長盧秀燕再次召開跨局處會議，強力要求市府總動員，全面執行各項拒「萊」的把關行動。她強調，市府必須做好萬全準備，為守護市民健康撐起萬無一失的保護傘。
盧秀燕親自主持「強化瘦肉精食安監控執行計畫跨局處研商會議」，副市長陳子敬、黃國榮及各局處首長全員出席﹔盧秀燕表示，明年中央開放含萊克多巴胺豬肉及擴大牛肉進口決定，一旦無法暫緩，市府會盡全力因應，包括9、10月起已透過跨局處分工合作進行把關，如今進入倒數計時，在最後一個月內，各局處更不許稍有怠慢，要加強準備，全體動員拒萊豬。衛生局長曾梓展指出，市府自9月起已辦理業者實地輔導、教育訓練及民眾宣導等工作，透過跨局處合作，以肉品進口、產製業者及餐飲、販售業者為對象，分別從市場、超市大賣場、商圈夜市等各類場域加強稽查，並宣導標示規範，讓相關業者清楚標示肉品來源，保存來源證明供查驗，讓民眾安心選購。此外，明年起市府各局處將加強牛豬肉品抽驗與標示稽查，至少抽驗稽查7千件以上；另市府將在年底完成台中市政府官網美豬美牛宣導專區的建置與開放，並依照《台中市食品安全衛生管理自治條例》第八條規定，率先公布自明年1月1日起的牛豬肉品抽驗與稽查結果、產地國別、檢驗值等資訊，供民眾查詢，資料全部上網公開透明，讓市民安心消費。