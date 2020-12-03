13歲童星不認識「劉德華」！天王轉行好挫折
記者翁新涵/綜合報導
calendar_today2020-12-03 16:16:41
不老天王劉德華，近年致力於重振香港影業，更努力提攜新人演員，他在擔任監製、主演的新片《熱血合唱團》中，飾演為學生疲於奔命的嚴師，也是指揮家，沒想到卻被現場的童星詢問「劉德華是誰？」讓天王好挫折。
華仔在片中，為了帶領學生們勇闖合唱比賽，懂得向心力的重要，不僅以身作則，在腿上綁起兩人三腳的束帶，跟學生們一起向前走，玩得不亦樂乎。他還在片中為學生站在滂沱大雨下，苦苦哀求校董：「再給他們一次機會！」令粉絲們看了於心不忍。 而片中飾演主角「小龍」的童星姚學智，才13歲，也是年紀最小的「合唱團」團員，卻在訪談中坦言，當他看到同組的大家，見到華仔突然激動流淚，讓他十分不解，想說對方「這麼有名？」後來才發現大街小巷都是天王的照片，驚覺自己正在跟一個很了不起的人對戲。
他本以為華仔會擺架子難以靠近，卻發現天王在片場依然認真背劇本，細心研究走位，而且與華仔對戲的新人也分享，華仔私下非常細心，下戲後還會關心孩子們穿得暖不暖，對此，華仔則謙虛表示，只想能透過鏡頭，將希望傳遞給觀眾，帶領大家「熱血」起來。