塞車有解！高公局將增設林口北入、南出匝道
記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-12-03 16:16:41
今年9月，為紓解國道1號林口交流道壅塞，交通部長林佳龍邀集新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦現地會勘，經多次會議討論後，由高公局所提出的增設北入、南出匝道案，今日已獲兩地方政府共識，高公局將於12月底將可行性評估報部，最快明年底辦理工程招標。
原本高公局規畫林口交流道增設南出匝道，並以立體交叉的方式，分別銜接文化一路往林口與龜山的方向，但9月初會勘時，因地方民意積極爭取應再增設北入匝道，為此林佳龍當場指示高公局邀請新北市、桃園市政府籌組工作小組，並於三個月內提出解決方案。經多次會議討論，各方雖皆同意林口交流道應增設北入匝道，惟為確保車輛行駛於高速公路的安全性，匝道設計深受「公路路線設計規範」的限制，且林口交流道目前已有五楊高架橋、桃園機場捷運等高架路段，導致路線難以決定。
據了解，高公局最終決定將北入匝道起點維持於文化一路近八德路處，終點南移調整以銜接林口B北入併為一車道後，再直行銜接主線。另外，工作小組會議今日也決議，將重新調整南出匝道，往林口方向改平面新增一右轉車道，而往龜山方向的高架匝道也會依桃園市政府建議，分岔銜接文化一路內側與復興街；此外，也會同時改善林口A、B交流道南入南出、北入北出的交織問題。據瞭解，林口交流道整體改善工程的可行性評估，高工局將於12月底前報交通部審議，若一切順利，最快可於明年底完成工程設計與招標，並於開工後30個月內完工。