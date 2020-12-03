台中全力拼觀光　友善計程車英日韓語攏ㄟ通

台中市全力拼觀光之際，為讓來台中旅遊的國際觀光客感受友善接駁服務，觀旅局大力推動「觀光友善計程車」，今年再添66位生力軍﹔觀旅局長林筱淇表示，國際觀光客到訪台中時，可認證挑選車身貼有「觀光友善計程車」標章的計程車，可獲得優質英、日、韓語接待及在地簡介，感受台中人熱情友善服務。

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觀旅局今（3）日舉辦「台中市觀光友善計程車英日韓語培訓成果發表會」，展現年度訓練成果，今年不僅新增韓語訓練語種，並發表「台中市觀光友善計程車英日韓語會話手冊」，將印製8000冊廣發中市計程車駕駛，並將於台中市政府觀光旅遊局官網及台中觀光旅遊網公告觀光友善計程車司機名單，期盼運將成為台中市第一線觀光大使。

林筱淇表示，該局自去年度起即推動「觀光友善計程車司機培訓及認證」，培訓計程車司機學習日語、英語等；去年度通過44位(英語29位、日語15位)及格駕駛員，推出後廣受好評﹔今年新增韓語培訓課程再添英語40位、日語18位、韓語8位共66位，，未來外籍旅客來訪台中市，可優先挑選車身貼有「觀光友善計程車」標章計程車，可獲得最友善的服務。

林筱淇說，本次觀光計程車培訓有助於提升接待住宿台中的旅客，希望未來能訓練更多生力軍加入；觀旅局邀請各界到台中安心旅遊，享受優質的風情文化、特色美食及高品質的休憩環境。