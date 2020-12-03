勞團控弊案剝削基層血汗錢 集結勞動部怒吼：勞退沒溫飽
勞團控弊案剝削基層血汗錢 集結勞動部怒吼：勞退沒溫飽
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-12-03 16:33:56
勞動部勞動基金運用局爆出有官員涉弊，2020工鬥團體今（3）日集結到勞動部前，要求勞動部提出違法情事的檢討報告、改革年金制度，並改革年金制度，讓基層勞工也能參與，同時呼籲政府應擴增財團稅收與建立基礎年金。
來自各地的工會、工運團體所組成的2020工鬥團體，今日集結前往勞動部，高喊「勞工退休沒溫飽 官員貪汙吃飽飽」，要求勞動部針對勞金局官員涉及貪污不法提出檢討報告，工鬥表示，基層每個月的血汗錢，是為了退休有保障，但勞動基金卻多次爆發不法炒股弊案，勞動部卻未有相關監督機制，也無檢討，甚至還讓勞保年金修惡。工鬥指出，勞保基金的管理本來也應該是年金改革的一環，勞團支持合理改革，但現在卻剝削辛苦賺錢的勞工，現在已經以近七成的勞工每月退休後勞保年金領不到2萬元，因此呼籲政府應該擴增財團稅收，建立基礎年金才能治本，同時也應該舉辦座談會，讓基層勞工也能參與發聲。勞動部派出勞動保險司科長蔡嘉華接收陳情書，並表示勞金局事件會儘速檢討，而勞保議題仍在搜集各界意見，若有具體方案會持續通盤評估、傾聽，不過是否召開座談會則無正面回應。