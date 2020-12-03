好斗膽！國片導演「向鬼撂狠話」　衰運纏身3年

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好斗膽！國片導演「向鬼撂狠話」　衰運纏身3年

記者翁新涵/綜合報導

calendar_today2020-12-03 17:07:11

▲導演疑似被《杏林醫院》中的紅衣女鬼纏身。（圖／海樂）
▲導演疑似被《杏林醫院》中的紅衣女鬼纏身。（圖／海樂）
國片《杏林醫院》拍攝地點，為全台網友票選最陰森廢棄醫院第一名，撞鬼案例層出不窮，導演朱家麟更實地取景拍攝，就是要帶給觀眾親臨現場的恐怖氛圍，但他竟在拍攝現場跟鬼嗆聲，膽子有夠大。
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導演朱家麟受訪談到，當時跟攝影師進到醫院拍攝，雖然是大白天，但仍感受到一股陰森涼意，而且導演並不相信鬼怪，因此沒有先焚香祭拜，拍攝離開前還撂狠話：「搞啥，根本沒拍到鬼啊，想嚇唬誰！」語畢便收工回家。
沒想到，他的身體狀況越來越不佳，電影剪輯與後製也不順遂，甚至多次延後上映日期，直到偶然機會下前往廟宇拜拜，被神職人員委婉告知：「後面有跟到不好的東西，若不趕快處理恐怕有不好後果。」導演這才意識到不對勁，趕緊焚香請求神明協助。

▲▼導演朱家麟（上圖）特別前往宮廟問事消災。（圖／海樂）
▲▼導演朱家麟（上圖）特別前往宮廟問事消災。（圖／海樂）
▲▼導演朱家麟（上圖）特別前往宮廟問事消災。（圖／海樂）
導演朱家麟說：「我2019年受到企業名人李正媛邀請，帶我去石碇一個宮廟，裡面有在問事消災，當時沒人知道我拍《杏林醫院》，那位師父有斜視，他看了我之後，印出一張單子，要我去做法消災，說我被一個紅衣上吊女鬼纏了3年，回想起來就是當年拍紅衣女鬼上吊的戲時跟上的。」

說也神奇，在祭祀後兩周，電影配樂、音效後製，順利找到團隊協助，原本剪輯畫面問題也迎刃而解，更好運的是，電影預告釋出後，收到亞洲各國的發行商青睞，上月底也已確定將在日本、韓國、香港、新加坡、馬來西亞、印尼等數10國發行上映。

對此，朱家麟導演直呼：「真的別太白目，去鬼屋裡說挑釁的言語，對於未知的領域，一定要保持敬畏之心，去現場拍攝驚動到祂們，真的感到非常抱歉，請大家不要再去現場試驗了! 」
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