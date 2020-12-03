國艦國造　台船標得國防部30億元新型救難艦案

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台灣國際造船公司董事長鄭文隆表示，國防部於12月2日決標公告「新型救難艦建造案」，該公司為得標廠商，這是該公司繼新型兩棲船塢運輸艦之後，再次為海軍打造軍用艦艇案，全案總金額為新台幣29億7516萬元，台船規劃由高雄廠負責建造，預定簽約後32個月內完成交艦。
國防部在110年度公開預算書中指出，新型救難艦將擔任海軍艦艇海上遇險救難、拖帶，以及大型無動力載台(浮塢、大型靶船、工作平台)等海上拖帶任務為主，並以協助其他公務單位及民間船舶海上救難、聯合搜救及人道救援任務為輔。
鄭文隆指出，為此，該型艦採用整合電力推進系統及兩套可變螺距螺槳推進系統，動力來源為5部柴油發電機組，搭配兩部交流感應推進馬達於正常運作時提供推進動力，同時配置有伸縮式全向推進器，可於緊急時提供推進動力。
鄭文隆說，為提供深海救援、打撈能力，此艦搭配水下無人載具，該載具設計潛航深度500公尺，搜索範圍100公尺，前進速度每小時3海浬(約5.6公里)，可抗每小時2.5海浬洋流(約4.6公里)，酬載能力30 公斤，另配備開放式潛水鐘，最大潛深約90公尺，作業海況4級，可容納3人，配置1組導向配重，具備與潛水控制站通訊之能力。
另為能在海上維持定位實施救援，此艦配置符合國際海事協會動力定位附加標誌DP1要求之動態定位系統，並配置拖帶裝置，具有在風速每小時21海浬(約39公里)時，拖帶速率每小時6海浬(約11公里)，對10萬噸級商船實施緊急拖帶以及被拖之能力。
鄭文隆進一步指出，新型救難艦完成後，具速度快、機動力佳、自動化作業能力高，及拖帶拉力大等特性，遂行艦艇救難、拖帶及水下失事物體打撈等任務，不易受操作安全及風力等因素限制，有利救難任務達成。