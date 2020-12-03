5萬惹的禍！浩子戳中澎恰恰欠債痛處：你沒什麼錢

浩子到《樂來越好聽》宣傳新專輯《共你惜惜》，節目上進行「誰是猜歌王」關卡時，澎恰恰為鼓勵來賓積極爭取宣傳新歌的機會，主動提議要加碼5萬元獎金，還大器說：「我說了算，製作單位別緊張。」沒想到浩子竟大膽秒虧前輩：「你說了算？但你沒什麼錢耶！這樣好嗎？我也不好意思跟你拿。」直戳澎恰恰痛處。 我是廣告 請繼續往下閱讀 主持人孫淑媚邀浩子合唱江蕙金曲《愛著啊！》，浩子開玩笑稱：「我是聽淑媚姊的歌長大的，她忽然對我做出這種邀請，我嚇一跳！」但他還抓緊時間在家練了好幾天的歌，連睡覺都做夢，腦子裡都是《愛著啊！》旋律在盤旋，很擔心會唱不好。直到進棚正式錄影，浩子的表現立刻獲得孫淑媚邊唱邊比讚，給予鼓勵肯定，浩子才鬆了一口氣，曲終還和孫淑媚大方相擁。 浩子專輯請來金曲大師亂彈阿翔和謝銘祐擔任製作人，收錄的10首歌曲都是浩子自己的創作，他雖搞笑自嘲：「因為找不到人幫我寫歌。」但其實這些歌曲，都是他在疫情最嚴重的期間，趁著手邊有些工作暫停，專心將豐富靈感化為音符的創作，浩子說：「我希望可以用我的歌，帶給大家一些安慰。」他表示因為今年大家可能過得不太平順，期待用歌聲，把愛跟溫暖帶給大家。▲▼孫淑媚（左）、浩子合唱完大方相擁。（圖／八大提供）