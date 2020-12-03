女星6分鐘床戲「超真槍實彈」！羞曝看A片精進演技
記者翁新涵/綜合報導
calendar_today2020-12-03 22:00:00
擁有令人稱羨的G杯美乳與緊緻傲人身材的永岡怜子，被譽為「神賜予的肉體」，每每發行寫真集都大獲好評。她首度主演電影《春情蕩漾》，即以大尺度正面全裸，展露完美身材，一場長達約6分鐘的激情床戲，更讓人看見她精湛的實力派演技。
永岡怜子對此毫不避諱坦言：「寫真女星出身的我，經常私下觀看成人片學習，思考如何才能將動作表現得宜。」對於第一次主演電影，就遇到如此艱鉅的挑戰，片中甚至還有永岡怜子解放美乳、全力奔馳的畫面，讓她不禁笑說：「對於處女來說，好像太過刺激了！」然而比起大秀性感，最令永岡怜子感到害羞的，竟然是花費近半天時間拍攝的水手服戲碼！她忍不住呼籲觀眾：「希望大家都能好好享受這部作品，唯獨我穿著水手服的這個橋段，拜託快轉跳過。」
《春情蕩漾》描述現年29歲的寫真女星桐野遙香（永岡怜子 飾），從經紀人那裡得到一個演出戀愛電影角色的機會。某日，她獨自走在路上卻遭到瘋狂粉絲襲擊，一名中年男子田畑（湯江健幸 飾）及時出手相救，兩人的關係逐漸變得越來越親密。遙香為了參與電影的演出，拜託田畑協助她克服內心的障礙，卻遭受對方無情地拒絕。