陸官媒痛批 王婉諭回嗆「誰跟你島內」
新頭殼newtalk
calendar_today2020-12-03 17:27:09
時代力量立委王婉諭對外揭露有公務人員使用中國華為手機來聯絡公務，要求行政院應徹查到底，落實資訊安全。卻被中國官媒《環球網》大肆報導，並且該文標題寫到：「立委王婉諭指責華為產品安全性，島內網友痛批」。對此，王婉諭在臉書發文回嗆，「我是很想先提醒這位記者，不是島內，其實是國內啦！」
此外，中國《環球網》更引述「島內網友」說法，指名王婉諭「毫無作為，卻管起外行事情」。而王婉諭則回應，「通常被中國官方指責或攻擊，應該就代表我們做對了什麼。感謝《環球網》的關心，為了台灣珍貴的自由和民主，我一定會繼續努力的。」同時說明，「對於中國官媒這樣的厚愛，我實在是感到啼笑皆非。」王婉瑜也指出，中國《環球網》背後就是中國的人民日報社，從創辦以來，就有濃厚的中國官方色彩，長期激進、排外的寫作風格，更被視為中國政府的傳話筒。更強調，我國自2013年前總統馬英九執政時期便已全面禁止公務使用華為等中國製資通訊產品，近年多國也陸續宣布禁用或考慮禁用華為裝置，就是擔憂使用華為裝置恐將使中國政府存取全球關鍵網路基礎建設等相關資訊及機敏資料，並進行間諜活動。
最後，王婉諭表示很感謝《環球網》的關心，為了台灣珍貴的自由和民主，一定會繼續努力的。
新聞來源為Newtalk 新頭殼