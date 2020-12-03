楊丞琳放閃遭批「惡俗的炒作」　陸名嘴：大媽也37歲了

36歲的楊丞琳是亞洲全能天后，年紀輕輕就出道的她在演藝圈閱歷無數，去年和李榮浩登記結婚後卻因為疫情而分隔兩地，儘管如此，仍會不時地在社群平台上曬恩愛，而李榮浩前陣子也透過視訊投影大螢幕，現身楊丞琳的演唱會，並以電吉他幫老婆伴奏。日前楊丞琳就在IG上放閃，未料卻遭大陸名嘴發文批評，令楊丞琳的粉絲相當反感。

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楊丞琳上月底PO出一張小狗和李榮浩的組圖，只見李榮浩身穿黑色上衣手裡彈著吉他，眼神望向遠方，似乎正在思考事情，沒想到老公這個模樣，無意間竟和小狗「撞臉」，除了眼睛大小沒有差異之外，連鬱鬱寡歡的神情都有幾分相似。

楊丞琳的甜蜜又幽默的貼文曝光後，笑翻不少網友，不過大陸名嘴宋祖德卻不這麼認為，直接發文點名開嗆：「請楊丞琳停止惡俗的炒作，楊大媽也37歲了，穩重一點行嗎？曬狗狗與小李的對比圖，顯得特別無聊、低俗，如果真的閒得手指疼，可以去福利院看看那些孤兒，或者去養老院看望老人。」宋祖德激烈的言論不免引來撻伐，也讓楊丞琳的粉絲紛紛出面替偶像抱不平：「天天都只有一張臭嘴」、「你也是挺閒的」。（編輯：侯家瑜）

▲楊丞琳PO出一張小狗和李榮浩的組圖。（圖／楊丞琳微博）