港府開始「秋後算賬」 陸委會公布加強援港3大具體方向
港府開始「秋後算賬」 陸委會公布加強援港3大具體方向
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-12-03 17:50:32｜update2020-12-03 17:53:41
香港民運人士黃之鋒（ 24 歲）、林朗彥（ 26 歲）、周庭（ 24 歲）昨（ 2 ）日因參與去年 6 月反送中示威期間包圍警察總部集會，分別被判刑 13.5 個月、7 個月以及 10 個月，引起國際社會對香港民主自由的關切。香港壹傳媒創辦人黎智英也被控以「詐欺罪」，並於今（ 3 ）日開庭，法庭下令收押，案件押後至明年 4 月 16 日再訊。
香港民運支持者、活動人士遭到判刑、逮捕，香港局勢料將有新一波動盪，總統蔡英文在推特（ Twitter ）上發文聲援香港，行政院長蘇貞昌也在昨日於臉書（ Facebook ）表示在追求正義與公理的路上，台灣不會讓香港孤單。對於如何給予香港人實質援助，陸委會回應，將會依照人道原則，以及包括《港澳條例》在內的現行法規，給予港人援助，具體方向是：一、鬆綁香港優秀畢業生至台工作；二、放寬香港專業人士來台工作、居留、定居限制；三、開放香港人來台投資拘留之綠色通道等。有關加強援助港人的政策，陸委會表示將會就上述三個具體方向放寬限制，進一步協助港人來台就學、工作的便利性，並且正與相關部門積極研議當中，其中「投資綠色通道」會盡快加速、提供誘因。
陸委會發言人邱垂正表示，關切並遺憾黃之鋒、林朗彥、周庭 3 人因包圍香港警察總部一案遭到判刑，對於民主人士頻繁被捕深感憂慮。香港政府未能就《基本法》善盡保護人民的政治權利以及表達自由的能力，陸委會形容港府此舉是「秋後算賬」呼籲相關方面應落實保障港人的自由與權利、確實遵守其對國際社會及人民的承諾。
陸委會針對援助香港人的措施說明，政府已成立台港服務交流辦公室，從 7 月營運開始至 11 月 30 日已接獲 1700 多間個案，多數皆與移民、定居、投資、就業、就學等事宜相關。未來，將會繼續因應香港局勢，精盡完善安置照顧措施，並兼具國家安全及防疫政策。根據《港澳條例》第 18 條，可對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助。依照該法規，陸委會早前在 6 月針對「香港人道援助關懷行動專案」說明，協同相關部會，審酌個案安全與自由受緊急危害之程度、需給予援助之必要性，作成適當決定。