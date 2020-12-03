行政院祭5大措施打房　專家預測：預售屋市場影響最大

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行政院祭5大措施打房　專家預測：預售屋市場影響最大

記者賴志昶／台北報導

calendar_today2020-12-03 18:02:25

今年大台中房市景氣暢旺，專家建議賣房前可先多加評估
▲隨著今年房市景氣旺，政府也關注房價是否跟著上漲。（圖／NOWnews資料照片）
行政院長蘇貞昌今（3）日於行政院院會上宣布，將祭出「紅、登、稅、貸、宅」等5大措施，以健全目前國內房市。對此，專家認為，目前這些措施看來會有一點喝止的作用，可能讓買方觀望期拉長、投資方退場，但對整體房市來說，影響還不會太大。另也有專家預測，面對政府劍指預售屋，不排除未來房市可能呈現「預售調整，成屋平穩」的格局。
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為宣示「打房」決心，蘇貞昌今日於院會裁示，「房屋不應該被作為商品炒作」，將祭出「紅、登、稅、貸、宅」等5大措施，分別代表強力稽查紅單交易、實價登錄2.0、杜絕規避稅負、差別、審慎授信、廣建社宅和擴增包租代管。
對此，大家房屋企畫研究室主任郎美囡認為，今年是自房地合一稅制上路以來，房市最熱的一年，因此以政府角度來看，會當心房價也會跟著水漲船高，因此勢必會有些動作，讓價格不要往上衝，「這部分是可以預期的」。

郎美囡表示，目前看來政府的措施仍比較偏向概念化，尚未有較實際的計畫，但目前對整體房市影響還是有限；不過，未來政府若有其他措施，推測是會針對區域性或有某些交易類型的管制，這勢必就會影響到區域交易量；而今年由於國內資金多、低利率、高成數帶動房市買氣，如果政府有打算鎖住這部分，對於買方來講，就會拉長觀望期，而投資端就比較不會進入市場；而在稅制方面，政府一直想促進空房進入市場，所以可能會調整稅制來增加持有者的成本，還有推廣包租貸款等部分。

郎美囡也預測，政府目前喊話後，可能在今年底預計會宣布實際措施，屆時在明年第一季適逢房市淡季，房市可能會沉寂一段時間，但在政策上路前的幾個月內，可能會像過去房地合一稅當年，爆發一波打房前的買氣。

另一方面，若觀察行政院所提出的打炒房9大措施，台灣房屋集團勢中心執行長張旭嵐指出，包括預售屋稽查、所得稅稽查、紅單查緝、控管銀行授信等項目，大多是既有政策的強化與延伸，抑制投機買盤，對正常購屋族群影響不大；對房市而言不可預期性低，因此市場對官方出招的反應會趨向溫和。

此外，張旭嵐表示，本次官方打擊投資炒作的目標，多聚焦於預售屋，新成屋與中古屋因以自住買盤為主，且在實價登錄、房地合一運作下交易透明度高，投機炒作的成分有限，故預料成屋市場應維持穩健的發展步調。

張旭嵐預測，面對政府劍指預售屋，加上近期缺工缺料的情況嚴重，增加了預售屋無法準時交屋的風險，所以往後業者應會視情況調整案量與銷售來因應，不排除未來房市可能呈現「預售調整，成屋平穩」的格局。
張旭嵐進一步指出，本次官方所提的9大措施中，選擇性信用管制值得進一步關注，因自住者為大宗，認為投資與自住在貸款成數條件等等相關措施上要有完整的套配。
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