六腳三義社區關懷據點揭牌　期盼帶動村里長照站普及

嘉義縣六腳鄉三義社區積極參與社區觀摩學習有成，正式加入為縣內第185個長照據點，3日下午由縣長翁章梁、社會局長蕭英成、縣議員黃鉦凱、六腳鄉長陳川崎、代表會主席黃明世、三義村長蔡聰享、三義社區發展協會理事長黃英文等人隆重揭牌，讓全縣老人照顧據點村里涵蓋率邁入58%。

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▲六腳鄉三義社區積極觀摩學習照顧據點隆重揭牌，讓全縣老人照顧據點村里涵蓋率邁入58%。(圖／嘉義縣政府提供)

× ▲六腳鄉三義社區積極觀摩學習照顧據點隆重揭牌，讓全縣老人照顧據點村里涵蓋率邁入58%。(圖／嘉義縣政府提供)

三義社區發展協會推動老人照顧據點，在理事長黃英文上任後積極學習觀摩，配合三義村長蔡聰享的奔波爭取，發現社區長輩熱愛唱歌，向政府單位申請卡拉OK組設備補助，讓社區長輩可以逗陣歡喜唱歌，為進一步替長輩謀福利，今年8月開始試辦社照C，加入嘉義縣長照2.0社區整體照顧服務體系，提供週一至週五上、下午的服務，包含健康促進活動、共餐服務、電話問安及預防延緩失能照護計畫等。

翁章梁說，村里老人照顧據點不是各村里有的，截至109年11月嘉義縣老人人口比例高達20.30%，已是超高齡社會，透過三義社區的第185個成立的據點，縣內再次輔導推動成立，目前共有188個C級巷弄長照站，再加上長青活力站、老人食堂，全縣老人照顧據點已達村里涵蓋率58%。

而六腳鄉有25村，目前9個社照C、2個社區照顧關懷據點、3個醫事C、6個老人食堂、1個長青活力站，在六腳鄉14個村里提供服務，翁章梁強調，如何讓老人生活健康、快樂、有尊嚴，一直是嘉義縣施政重大目標，落實不老社區、村里升級，讓有需求的長輩得以優質及完善的長照服務，實現「找得到、看得到、用得到」長照2.0目標。

▲三義社區照顧據點運用取得物品資源提供老人健身，翁章梁期許提供優質及完善的長照服務。(圖／嘉義縣政府提供)

× ▲三義社區照顧據點運用取得物品資源提供老人健身，翁章梁期許提供優質及完善的長照服務。(圖／嘉義縣政府提供)

翁章梁期許透過六腳鄉三義社區發展協會加入服務行列，共同推動嘉義縣長照2.0社區整體照顧模式巷弄長照站C據點，讓嘉義縣長照2.0社區整體照顧模式佈建能形成綿密的服務網絡。