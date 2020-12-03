離島不離心 民進黨連江澎湖推「海洋文化」交流
記者張塵/澎湖報導
calendar_today2020-12-03 19:20:25
民進黨連江縣黨部主委李問於12月1至3日率團訪問澎湖，行程除了拜會前澎湖縣長陳光復、縣黨部主委盧長在等人之外，還與澎湖在地青年團體進行交流，包括海洋公民基金會、離島出走、澎湖縣環保生活家協會、舟集工作室、西嶼咱ㄟ厝、三甲文化發展工作室等。
李問表示，馬祖和澎湖面臨相同的海洋環境議題，包括中國抽砂船盜採砂石、海漂垃圾、違法捕魚氾濫等，希望能互相交流、共同解決問題，也期待加強「金馬澎」青年及環境團體的激盪，讓離島經驗成為顯學。李問在參訪時表示，台灣社會越來越重視「海洋文化」，離島觀點絕不能缺席，離島經驗是重要的國家資產。希望離島經驗成為顯學，實踐「群島家園，海洋之邦」的精神。此行學習到許多澎湖經驗，對於海洋環境保護議題獲得許多啟發；例如，針對違法漁具如何使用空拍機協助執法，還有參考環境團體運用科學方法，進行海漂垃圾來源分析及海岸線熱點調查，以精準減少垃圾；另外，也探討抽砂船對於澎湖西南方「台灣淺堆」海域的嚴重破壞。
李問強調，近年國內高度關注海洋環境，卻時常忽略離島的觀點，事實上，離島民眾的生活貼近海洋，透過推廣離島經驗，能讓更多國人了解海洋環境，對國人健康、產業經濟、甚至國家安全，都存在深刻的影響。李問指出，此行有機會和澎湖在地環境及青年團體互動，深入了解地方社團如何積極參與在地文化保存、環境保育等公共事務。澎湖與馬祖同樣屬於海島環境，許多在地實踐方法值得借鏡，也期待未來促進更多交流。