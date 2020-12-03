業者自辦萊豬標章 藍營議員質疑：在幫政府解套？
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-12-03 18:49:21｜update2020-12-03 18:58:17
政府宣布明年起開放萊克多巴胺豬肉（萊豬）進口，造成民眾恐慌， 60 多名進口豬商為恢復民眾信心，今（ 3 ）日聯合召開記者會，宣示將維持現況進口無萊豬肉，並且自主標示無萊豬肉商品，預計有 9 成業者響應，但新北市議員陳明義現場質疑，剩下 1 成業者若進口萊豬，安全要由誰來把關？一度舌戰中華民國禽肉發展協會榮譽理事長李春來，最後才由財團法人董氏基金會食品營養中心主任許惠玉緩頰，呼籲食藥署應做好源頭管理。
中華民國禽肉發展協會榮譽理事長李春來表示，已號召全國進口豬商自願簽署協議，明年起將維持現況進口無萊豬肉，並自主標示無萊豬肉商品，預估佔全台市佔率 9 成以上，且美國萊豬、無萊豬價格相同，「同樣價錢要買哪種？」有誰願意進口萊豬自找麻煩，沒有利益可圖的生意，應該沒有業者會願意嘗試。不過新北市議員陳明義質疑，今日未到場的業者未簽署協議，之後依舊可以合法進口萊豬，且未來進口豬只會標示產地，不會標示是否含有萊克多巴胺，恐流入市面。李春來回應，只要業者不進口萊豬，就沒有買不買得到的問題，就算買到了，消費者也可以退貨。但陳明義不滿這項說法，質疑民間自主標示沒有法律效力，依舊會有不知情民眾買到萊豬，還認為李春來是在為政府解套。李春來則再度強調，沒有人進口萊豬就沒有這些問題，消費者不買，業者進口也賣不掉，回嗆說「對商業行為不瞭解」，兩人爭執不下，最後才由財團法人董氏基金會食品營養中心主任許惠玉緩頰，呼籲食藥署應做好源頭把關，政府也要加強標示稽核。