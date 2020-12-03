壓力創造了現在的我！蔡依林無畏挫折的8句「呸姊語錄」

過去20年我都在表演才藝，今年剛好有機會休息，每天醒來躺在地上，完全地休息。本來有點焦慮，去運動還是做蛋糕，後來發現，我以前太習慣很忙，比較容易緊繃，但經過一整年休息，好像我不一定要表演才藝才是「我」！

我是廣告 請繼續往下閱讀

天后「呸姊」蔡依林出道21週年的《蔡依林 Ugly Beauty 2019-2020世界巡迴演唱會》在高雄巨蛋完美落幕，最後三場邀請到Hebe田馥甄、伍佰老師和小S擔任嘉賓，歌單高達45首歌，讓全場嗨到炸裂。

▲蔡依林上週末剛結束《蔡依林 Ugly Beauty 2019-2020世界巡迴演唱會》。（圖／蔡依林臉書）

40歲，一個對眾多女性來說可能是焦慮，也可能是開始看淡一切的年齡，對此，蔡依林感到非常的快樂，在演唱會上對著台下大聲地說：「我今年40歲了，是一個很棒的年紀，如果你現在還沒40歲，我跟你講真的Feel damn good！」呸姊渾身散發著一種無所畏懼的光芒，那種自信對台下的粉絲來說，她不單單只是一個天后歌手，更是引領眾人的精神領袖。

回首過去21年，蔡依林出道後並非一路順遂，她曾經被評選為十大爛歌手之一，事業找不到突破口，感情生活上也不完全順利，她有過低潮、挫折、被謾罵且不被看好的日子，可是她仍然無畏無懼，並且說出許多鼓勵人心的「呸姊語錄」，令人印象深刻。

▲蔡依林展現出無所畏懼的模樣很讓人欽佩。（圖／蔡依林臉書）

＃壓力帶給我挫折，也讓我聽見喝采，創造了現在的我。

每一個人在人生道路上，遇到挫折是難免的，但不要對壓力感到畏懼，其實人在逆境中能成長的幅度會超過你我的想像。

＃世上沒有完美的人，硬要挑毛病總會找到缺點。

《Ugly Beauty》想告訴每個人的理念就是：「追求完美是個Bullshit！」每個人都有缺點和不足的地方，重要的是把這些不足，活成自己的優勢，而不是一味的鑽牛角尖在不好的地方。

▲追求完美是個Bullshit。（圖／蔡依林臉書）

＃謝謝曾經很不看好我的人，謝謝你們給我很大的打擊，讓我一直很努力。

有些人需要被鼓勵才能成長，可是這種類型也可能會比較難以面對壓力，不妨學學蔡依林的哲學也不錯。她接受來自四面八方的負評，並且轉化成努力的原動力，要拚出一個成果給曾經不看好她的人。

＃你要對你自己的快樂負責，不能等待一個白馬王子來救你。

人活著都會有家人、朋友或另一半，但是每個人仍然是個體，自己內心的情緒無論怎麼表達，都不可能完整，所以切記要好好處理內心的情緒，並且記住幸福與快樂，是自己給自己的。

▲幸福與快樂，是自己給予自己的。（圖／蔡依林臉書）

＃不要孤立自己，更不要孤立他人！

人是一種群體動物，可以獨立自主但是不該離群索居，心靈上亦同，內心建立起高牆時，不只是隔絕了他人，也是封閉了自己，敞開心胸接納別人的同時，才能有讓別人接納你的機會。

▲給自己接納別人的機會，同時也是讓別人接納自己。（圖／蔡依林臉書）

＃身為一個女性，我覺得當妳有聲音，要說出妳心裡的話，一定要大膽說、大膽選擇。

許多女生在面對感情時，很容易說不出口自己的要求，甚至會覺得另一半若夠貼心，應該要能明白妳內心的聲音，但卻未曾想過讀心術並不存在於世界上，內心的渴望需要說出口才能被聽見。

＃在任何時刻，你都要記得選擇你自己，支持自己。

蔡依林的《玫瑰少年》是向葉永鋕致敬的歌曲，她說這首歌想送給每一個認為自己沒有選擇的人，千萬不要被框架禁錮，永遠有一個選擇叫做「自己」。

▲不為自己的人生設限，才能擁有無數可能。（圖／蔡依林臉書）

＃越平凡的東西越難得，就算挫折受傷，只要真心擁抱自己、放慢腳步，就能找到最簡單的幸福。

在替《幸福路上》配音時，蔡依林淡淡地討論著對於平凡的感想，許多人年輕時候喜歡轟轟烈烈的生活，長大後才發現真正可貴的是細水長流。簡單平凡的幸福，其實就是有著喜歡的人生、喜歡的工作、喜歡的家人與朋友在身邊就很足夠。