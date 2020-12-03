影／米也能做成達克瓦茲　竹塘米系列新品發表

要找回吃米的人！彰化米倉水稻種植面積居全國之冠，且品質也最好，竹塘鄉農會行銷竹塘米在全國比賽屢獲大獎，也連年獲選為臺灣農漁會百大精品，竹塘鄉農會將於5、6日舉辦「竹塘魅力米鄉 找回吃米的人」產業文化活動，彰化縣長王惠美今（3）日，歡迎大家一起來竹塘體驗魅力米鄉。

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▲竹塘鄉農會行銷竹塘米在全國比賽屢獲大獎，也連年獲選為臺灣農漁會百大精品。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 03）

× ▲竹塘鄉農會行銷竹塘米在全國比賽屢獲大獎，也連年獲選為臺灣農漁會百大精品。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 03）

王惠美表示，與60年代相比現在米的消費量大幅減半，竹塘鄉農會推廣在地米，連續多年研發生產米製品都相當暢銷，今年開發含量超過50%竹塘米的點心義式比斯考堤、花生達克瓦茲、黑芝麻以及蔬菜米穀棒與烘焙茶等，希望刺激並提升民眾對米食的消費。

王惠美指出，竹塘鄉農會2017年底推出米冰棒，以台梗9號米與飄香米打成米漿作為基底原料，開發出5種口味，一年就為農會增加百萬營收，前年在地食品加工業者主動找上門，將台中194號飄香米研磨成米穀粉，研發出口感綿密清爽，不加麵粉雞蛋的飄香乳酪，還有添加35％糙米麩皮的米餐包，也相當熱賣。

竹塘農會總幹事詹光信介紹今年新品指出，義式比斯考堤加入57%的台中194號飄香米，搭配核桃與果乾，經過二度烘烤質地脆硬扎實，適合當大小朋友的零食，花生達克瓦茲以96％台梗九號竹塘米製成外皮，蓬鬆香酥，內餡夾入花生粒與花生醬古早味甜而不膩，竹塘飄香糙米製成金黃色糙米粒沖泡出的烘焙茶則媲美日本的玄米茶。

王惠美說，因為現代人吃米的需求量比以往少了一半以上，竹塘鄉農會不只與員農等學校合作，不斷研發，這次活動是以「生活化、時尚化、多元化、方便化」的四化概念，開發精緻的產品，全部是超過50%的「竹塘米」為食材的點心，希望將以「竹塘米」為主研發的各式產品，介紹給全國民眾。

▲用「竹塘米」做成食材的點心。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 03）

× ▲用「竹塘米」做成食材的點心。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 03）

王惠美強調，彰化真的「很有料」，就是太低調，盛讚竹塘鄉農會有相當強的研發與行銷團隊，讓偏遠農村鄉鎮能在全台農業經濟市場上發光發熱，值得全國鄉親到現場品嚐精緻米食、購買各類優鮮農特產品。