南市府家暴防治中心志工隊全國績優 獲總統公開表揚
記者陳聖璋 / 台南報導
calendar_today2020-12-03 20:05:53
衛生福利部為慶祝12月5日「國際志工日」，日前舉辦「109年度全國績優志工暨績優志工團隊頒獎典禮」，台南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心志願服務隊，從2萬1284隊立案志工隊激烈競爭中脫穎而出，獲得「全國績優志工團隊獎」，蔡英文總統特別出席頒獎，鼓勵更多人加入志工行列，也向全國的志工夥伴表達誠摯謝忱。
南市家防中心志工隊自87年3月正式成軍，迄今邁入第22個年頭，26名志工平均年齡62歲，服務年資滿10年以上者佔3成以上，5年以上者更達6成，一路走來總是以「愛與關懷」陪伴每個家庭。而家防中心志工隊成立的目的，乃希望結合志工的力量，協助家防中心擴展及倡導「無暴力、零侵害」的理念。家防中心志工隊除陪伴每個家庭外，更致力於社區及校園兒童家暴防治戲劇編撰及演出，並結合社區各項活動進行宣導，讓防治概念深入社區及校園各個角落，志工隊更組成了「兒少保護行動劇團」，每年定期到校園進行兒少保護的宣導活動，致力維護兒少的人身安全，這種不求回報、辛勤付出的努力令人動容。
台南市對任何形式的家庭暴力絕對零容忍，市府團隊長久以來致力於反家庭暴力及反性暴力，但暴力防治不能只靠政府、社工及警察，更需仰賴公私網絡的合作及社區的力量。
南市府致力於落實「暴力零容忍」，希望更多市民朋友能加入暴力防治的行列，在個人能力範圍內，為社會大眾盡一份心力，營造台南是個有愛、充滿志工精神的幸福城市，共同成為他人人生道路中的貴人。家防中心志願服務隊竭誠歡迎志同道合的夥伴們加入志工行列，志工招募報名專線(06)2988995分機9或232。