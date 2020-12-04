影／家務小幫手　從家庭教育扎根　生活素養提升

讓居家不在雜亂！為提升學子生活素養，並推廣家庭教育課程，彰化縣教育處在民生國小社區共讀站舉行彰化縣「家庭教育扎根 生活素養提升」活動，縣長王惠美今(3)日與學生共同體驗家務分工與合作的技巧，呼應學校的生活教育課程，激發學生的學習興趣，展現生活素養能力。

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▲彰化縣教育處在民生國小社區共讀站舉行彰化縣「家庭教育扎根 生活素養提升」活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 03）

× ▲彰化縣教育處在民生國小社區共讀站舉行彰化縣「家庭教育扎根 生活素養提升」活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 03）

縣長媽咪期望培養家務小幫手，讓學生從生活中做起，從環境中學習，透過家務小技巧養成學生良好的生活習慣、建構好品格、培養好情操，讓彰化縣家庭教育向下扎根，學生生活素養能力提升。

王惠美說，家庭教育一直是她相當重視的一環，人一生中影響最大的是家庭、學校與社會教育，家庭教育是學校教育的基礎，透過學校教育和家庭教育，把人生的價值觀與人生素養涵蓋在裡面，校內可看到學校對家庭教育的用心，利用課程設計，讓小朋友學習能自己整理自己的房間、教室、玩具及書籍，了解到要對自己負責，進而關心父母、兄弟姐妹、阿公阿嬤等親愛家人，來到學校要對老師要有禮貌。

▲縣長王惠美與學生共同體驗家務分工與合作的技巧。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 03）

× ▲縣長王惠美與學生共同體驗家務分工與合作的技巧。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 03）

王惠美表示，12月5日縣府在縣立體育場將舉辦「109年度幼兒園親子運動嘉年華」，除了親子大會操、趣味體能闖關活動等，會在現場邀請家庭教育中心設置「家務小幫手」攤位，歡迎所有的老師、同學、家長們一起來共襄盛舉，再次謝謝有老師及校長，要讓小孩子從小養成應對進退、生活禮儀等，參與、陪伴孩子的成長。

▲縣長王惠美與學生共同體驗家務分工與合作的技巧，小朋友輕鬆收拾居家衣物及示範整理自己的房間。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 03）

× ▲縣長王惠美與學生共同體驗家務分工與合作的技巧，小朋友輕鬆收拾居家衣物及示範整理自己的房間。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 03）

教育處長陳逸玲指出，彰化縣政府對家庭教育相當重視並投注相當多的心力，更積極規劃相關課程與活動，盼能與學校教育相輔相成，縣府將持續投入相關資源，從幼兒園到各級學校落實家庭教育課程，協助發展家庭教育特色課程，鼓勵學校利用寒暑假辦理家庭教育活動營隊，舉辦相關親子教育活動。