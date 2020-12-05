美食巷仔內／「蛤？！」獨創黑蒜蜆鍋　入冬養生又暖身

台北最潮拍照名店「蛤？！」粵式卜卜蜆打邊爐，看好台中「火鍋控」商機，首度跨出台北即搶進台中公益路商圈，砸下1500萬打造風格獨具的公益店，除了獨家開發的「台中限定餐」，融入復古元素及閃耀霓虹招牌妝點的港味，及全台最大的彈珠牆、麻將網美牆等都超吸睛，「好吃又好拍」，已躍登公益路最奪目地標。

我是廣告 請繼續往下閱讀

邁入「蛤？！」公益店，映入眼簾的是復古港式地磚與牆面大大的「蛤？！』「戰」「鬥」「勝」相對應，港味十足，這與董事總經理許益豪曾在香港生活6年有關，連天花板上「精神」二字，也用港人精力神方式，標示著「蛤？！」的核心理念。還有全台最大的室內彈珠檯牆，堆砌近6000顆麻將的網美牆，連香港街頭隨處可見的橘色垃圾桶都成了裝飾品，讓人彷如置身香港街頭，增添用餐樂趣，也讓客人顧不得用餐，先餵飽手機再說。

▲「蛤?!」卜卜蜆搶進台中公益路商圈，閃耀霓虹招牌超吸睛，已成為公益路地標。（圖／業者提供）

「蛤？！」是拍照名店，主打的卜卜蜆打邊爐，是以蛤蠣為主角的粵式鍋物，取自蛤蠣煮熟時、一顆顆打開「卜卜卜」聲響，許益豪說，鍋物高湯底是採用大骨、雞大骨熬煮，招牌口味有獨創的黑蒜與胡椒卜卜蜆鍋二款。黑蒜經過長時間發酵而成，極富營養，是提升免疫力聖品，不同於蒜頭辛辣口感，摻入蜆鍋中，口味溫醇。





許益豪推荐，喜歡重口味不妨選用胡椒卜卜蜆，胡椒特有的微辣口感，更能襯托蛤蠣清甜。他建議，蛤蠣卜卜卜滾開後，先品嚐一口充滿鮮味的蛤蠣湯，而後再加湯加料，更能品出精髓。



▲「蛤?!」卜卜蜆搶進台中，蛤蠣是主角，建議先品嘗，再放入鍋物可以盡嘗鮮美滋味。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.3) 與台北店不同的是，公益店除供應原味、辣味、黑蒜、胡椒卜卜蜆鍋外，獨家開發多款台中限定餐點，例如香港人最愛的「港式雞煲」與厚白雞湯底的「翠玉瑤柱雞白鍋」，以及主廚燒鴨與香檸叉燒，還有特色港式小點，選擇多更能滿足台中人挑剔的嘴。

▲「蛤?!」卜卜蜆打邊爐是粵式鍋物，除了火鍋，台中還有限定餐點選擇多。（圖／業者提供）

台中人是肉食控，「蛤！」提供數種套餐選項，獨家自製開胃小菜外，有澳洲巧克力和牛嫩肩、CAB無骨牛小排等頂級肉品，與各式新鮮海鮮搭配。此外，嚴選台灣各地手工火鍋料，澎湖每週新鮮直送花枝漿、干貝甜不辣、撒尿牛丸、芋頭貢丸、手工蛋餃等，人氣超夯，非吃不可。