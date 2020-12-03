台彩威力盃開打　台彩贈每位球員裝備

源自於101年12月6日威力彩開出高達18.16億元頭彩獎金，由三位幸運得主獲得，其中一位得主為花蓮人，慷慨捐出1.2億元給花蓮縣政府，開始有了第一屆的「花蓮台彩威力盃全國少棒賽」，今年邁入第8年，今天在花蓮德興運動場正式開幕。這項比賽是台灣棒球史上，針對少棒比賽目前唯一一個大型的一級賽事，冠軍將可獲頒新台幣100萬的高額獎金。

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花蓮市長魏嘉賢特別出席開幕典禮，他表示，花蓮是培育棒球選手的搖籃，感謝威力叔叔的愛心，已經讓很多選手能夠如願登上職棒的殿堂。

來自全國20個縣市、21支參賽球隊伍，將爭奪100萬元冠軍獎金，其次分別是亞軍50萬元、季軍20萬元、第四名10萬元，五至八名各獲得5萬元。為了體恤少棒隊伍籌措比賽經費的困難，主辦單位特別提供隊職員選手村住宿及贈送參賽球員個人裝備、離島縣市澎湖、金門提供10萬元參賽所需費用，更供應小選手們比賽期間午餐，以及交通車接駁服務，另外也贈送每位參賽選手花蓮特色伴手禮。



▲台彩總經理蔡國基基贈送球員裝備。（圖記者鄭志宏攝）

台彩總經理蔡國基致詞時表示，為了讓選手們能夠在比賽順利，台彩特別贈送每一位選手裝備，讓他們能夠擁有自己的裝備，在比賽中盡全力發揮；而威力盃少棒賽這些年來成為小選手們圓夢的地方。花蓮不只是好山、好水，更是培育好人才的地方，也希望本屆賽事能夠發掘出更多明日之星。



